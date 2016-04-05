宝城期货：沪胶做多信心将持续受挫

以下内容节选自4月5日的《期货日报》：

3月底，尽管美联储主席耶伦发表鸽派的演讲内容，但还是无法抚平偏忧虑的市场情绪。面对当下高企的期货库存、轮胎出口持续下滑以及清明节后国内产区临近开割时点，利空因素正在逐渐累加，从而导致多头抵抗信心下降，空头攻势则显着增强。受此影响，清明节前，沪胶1609合约跌破了维持近一个月的小箱体区间，期价承压走低。考虑到节后利空因素难以消散且主导市场，预计沪胶期价面临承压回落的风险。

虽然受益于低基数和汽车更新的需求，今年国内重卡有望迎来偏乐观的销量前景，但其只对天胶体现远期的利多支撑，却无法抵消掉轮胎企业出口萎缩以及清明节后产胶区开割季到来的短期利空冲击。因此，随着供给压力重新回升以及国内期货市场库存高企的现状，预计未来沪胶期货的做多信心将持续受挫，主力1609合约面临持续下探的可能。(完)

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