《香港报摘》--其他报纸重要消息4月5日

**明报**

--旅客来港消费大减，加上本土消费力转弱，贵为全港天价舖王集中地的铜锣湾罗素街，过去不足一年间品牌珠宝钟表行连环撤出，共计已有8个舖位换上新租客，占该地段三成，业主普遍更需减租四成方能觅得新租客。

--今年首季零售市道未见起色，市场再有连锁品牌店决定结业。进驻香港12年的日本化妆品牌DHC，即将于5月31日起全线结业，其中该公司现时承租、位于铜锣湾利园山道地舖，近期业主亦于市场率先以20万元招租，较旧租大减两成。

**星岛日报**

--本港上市公司帐目问题令人关注，本报总结今年已公布末期业绩的企业，有97家财务报告的核数师「有意见」，创近8年新高，包括过去一年股价爆煲的汉能薄膜 及恒发洋参 等。分析指，随着愈来愈多质素参差的中小型民企来港上市，担心问题业绩数字将持续上升。

**苹果日报**

--复星医药 董事长陈启宇接受访问时认为，中国经济放缓，令不同行业结构有所变化，但医药业仍处于较高速增长情况。同时，今年随着资本市场动荡，或会有更多收购机会。不过，他称可能待市场下跌更多后才出手，「也许更好的机会正在到来」。

**东方日报**

--去年人民币大幅贬值，汇兑损失令上市公司一五年度业绩受到不同程度的影响，其中中资航空企业及内房为汇兑损失重灾区。根据15间主要内房全年业绩报告，本报统计出其合共录得汇兑亏损超过158亿元人民币，计及三间中资航空企业，共损失近320亿元。

--内地零售业大吹淡风之际，内地体品股去年成绩却全线报捷，安踏 、特步 、匹克 及361度 去年盈利按年增长约20至30%，亦继续大派末期息，其中匹克去年全年派息率更高逾75%。

**文汇报**

--面对波动市，五大地产商买地态度变得保守，除新地外，其他四大财团皆一幅起两幅止。相反中小型发展商趁势抢地盘，尤其一班内地过江龙成功「摄位」，上财年共斥318亿元买地，占总买地金额57%。测量师指，由于不少财团上财年尚未有进账，相信未来会更积极抢地，新财年「百家争鸣」料持续。（完）

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