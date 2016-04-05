港报社评：《十年》最佳电影，中港互谅起点--经济日报4月5日

《十年》获选为香港金像奖最佳电影，惹起政治绑架专业的质疑。本港局势恐令非政治化变缘木求鱼，要以事实证《十年》杞人忧天，中港都要放下强硬、拒妥协态度，谋共识合作。

政治高度紧张 非政治化难求

以5个独立故事组成、对香港十年后想像的《十年》，意外地打败《踏血寻梅》等强敌，赢得金像奖最佳电影奖，随即引起广泛争议，更有电影人指其获奖是香港电影界的不幸，是政治绑架专业。

《十年》获奖其实有3个意义或启示。其一，《十年》无疑在内地受到封杀，但能在香港制作、上映以至获奖，证明香港在言论与创作上仍有相当自由。

其二，政治化恐已无可避免。甚么才算是当年最佳电影？现实是并无确切准则，有认为反映社会重要事件、时代共鸣是关键之一，如美国奥斯卡最佳电影奖不乏给予如有关民权等电影。但另一方面，金像奖至去年共34届的最佳电影，不但有其他奖项提名，更7成并赢得最佳导演奖，但《十年》仅得最佳电影一项提名而夺奖，极其罕见，难免惹起政治联想。

不论其获奖是否与政治局势有关，单是其惹起的争论，足见在本港现时政治高度紧张，中港之间及本港内部的矛盾高度敏感与尖锐下，社会事务即使是电影颁奖，要避免政治化已是刻舟求剑，未来争议事件只会更多。

其三，硬碰硬不是出路，谅解互让才能解困。《十年》激起社会回响，相当程度是反映人心忧虑，而今次有投票权的不是电影评论员便是电影从业员，当中不少生计与内地市场有关，在暗票下选出《十年》为最佳电影，反映的可能是对香港政治重压的反弹，又或对《十年》受打压的不满。

事件与本土派崛起有一点相似，就是受到愈大压力，反弹便愈大，亦获得更多港人同情以至支持。故一方面，中央对香港、以及港府施政都宜软不宜硬，否则只会激起更多更大冲突，离和谐只会更远。

硬碰没有出路 争取互谅纾困

另一方面，市民在期待中央顾及港人对本港核心价值的珍惜与坚持之时，亦要顾及中央的忧虑，如对港独以至外部势力藉港围堵内地等，要对极端想法说不，要让中间温和声音抬头，以缓和中港之间的矛盾，争取双方互相理解与谅解的空间，为香港寻出路。从正面看，中港如能理解《十年》是个警号，并积极缓和矛盾，十年后便能轻松笑着回望《十年》。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘