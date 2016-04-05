港报社评：不要扼杀小孩子的小确幸--信报4月5日

童年应该快乐，儿童节更加应该尽情地快快乐乐，儿歌有云，青春像小鸟，一去不回来，每个人的成长过程最好无拘无束地活在当下，牢牢抓紧「我的青春小鸟」。只可惜，香港的儿童愈来愈不快乐，儿童节甚至出现了小朋友上街请愿的悲哀场面，要求政府正视学童面对的学习压力，并且争取改善教育制度。

谁说少年不识愁滋味？这半年以来，学生自杀个案接踵而至， 反映一定数量的惨绿少年陷入死结难解的情绪困扰，促使政府不得不速速成立「防止学生自杀委员会」，尝试全面了解及分析学生自杀的原因，预计六个月内向教育局局长提交报告及建议。委员会将讨论各种预防措施，包括如何识别有自杀倾向的学生，透过跨界别及全社会的合作，减低「高危因素」，增加「保护因素」，防止类似惨剧再度发生。

香港小童群益会在儿童节前夕发表调查报告，结果显示只有五成七儿童表示对生活感到快乐，较二○○八年调查的七成四大幅减少。至于感到不快乐的比率，则由八年前的百分之二点六，升至今年的百分之十点零八，升幅超过三倍。情况以十二至十四岁的儿童最严重，不快乐的有一成七，感到快乐的仅得四成三。小童群益会总干事罗淑君指出，儿童快乐的因素主要来自成就感及个人空间，但近年学童功课量多，尤其十二至十四岁正值升中阶段，压力最大。

除此之外，岭南大学不久前公布「香港儿童快乐指数」，以十分为满分，整体只有六点四九分，是自二○一二年有调查以来最低的数值。研究发现八至九岁的小四学童，快乐指数跌幅最显着，其中学业因素影响较大，学童每日平均花费两个半小时做功课，比中学生还要长。岭大亦为睡眠时数不同的学童进行比较，发现有九小时睡眠的学童最快乐，快乐指数按睡眠时数递减，仅睡六小时的学童最不快乐。

儿童的快乐指数每下愈况，甚至发生一宗又一宗轻生的悲剧，毫无疑问其中有与沉重得叫人喘不过气来的学业压力攸关。于是乎，关注学童发展权利联席、TSA关注组和教协等等多个团体，趁着昨日的儿童节发起游行，要求政府检讨学生评核制度及取消TSA，设法减少学童功课量，使小朋友可以冲破目前的由连串考试和过量作业筑成的牢笼。

时下流行一种叫做「小确幸」的讲法，出自日本著名作家村上春树的手笔。小确幸意指微小而确切的幸福，来自生活上的琐事；例如摸摸口袋，发觉居然有钱；又例如拿起电话听筒，恰恰就是自己想念的人。村上春树甚至觉得，把洗涤过的洁净内裤摺好，然后整齐的放在抽屉，也是微小而确切的幸福。一个人是否感到快乐，很多时候建基于林林总总的小确幸。问题是，假如小朋友全副心神都集中到学业成绩，终日被勒令「不要输在起跑线上」，他们还会懂得静下心来，欣赏生活上的小确幸吗？尤有甚者，他们根本没有时间玩耍，连嘻嘻哈哈追追逐逐玩泥沙这种小确幸亦不可得，快乐指数实在没办法高起来。西谚有云，All work and no play makes Jack a dull boy，偏偏香港的儿童几乎都被塑造成闷蛋类的读书机器。

说到底，对于儿童不快乐负有不可推卸责任的是成年人，要不是有太多望子成龙的紧张家长，要不是设计教育制度的有关当局施加过多的竞争规条，天真的小孩不可能早熟到经常把一个愁字写在脸上。随着儿童愈来愈不快乐，稍可告慰的是，亦有愈来愈多家长醒觉，拒绝沦为怪兽一族，呼吁教育局检讨评核制度及取消TSA，出发点正是还学生多一点快乐童年，避免功课压力把弱小心灵逼到崩溃。如何在提升教育质素与减少学生操练之间取得平衡，是教育当局、学校、家长，乃至整个社会急须正视的课题。

我们认为，不要扼杀小孩子的小确幸，让他们游戏，让他们玩乐，起跑线输了也没有什么大不了，最重要的是快快乐乐地重新振作，从失败之中学习成功之道。况且现今孩子的起跑线，俨然是由逼令他们疲于奔命的补习和学艺堆砌而成，如果成年人们都继续跟风如仪，儿童的幸福，就只会不断被牺牲。

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