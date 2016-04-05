港报社评：占用官地营运生意,须追租金不容姑息--明报4月5日

本报2月22日报道屏山乡事委员会主席曾树和在元朗横洲涉嫌霸占官地，经营停车场逾20年，事件报道之后，地政总署证实约3.8公顷官地被占，并于3月采取行动，清除多块官地上的霸占物。不过，值得注意的是，地政总署虽然表示对限期前未清理的官地考虑提出检控，但就称「检控工作并不涉及追讨租金」。若然地政总署的追究到此为止，毫无疑问这是失职之举，视流失的公帑如无物；特区政府至少也要通过民事诉讼，追讨这逾20年的应课租金。

检控不涉追讨租金,应循民事程序索回地政总署回覆本报称，根据《土地（杂项条文）条例》，若是占用官地的情况，未有按官方通告限期而停止，属于违法。如果定罪，有关人等可被罚款50万元及入狱6个月；若占地情况持续，每天加罚5万元。上述的检控及罚则，是当局在被占地段贴出通告后，有关人等仍占地不放之下，官方所能做的举措。这就是说，按照上述条例，张贴通告之前的占地行为不受规管。这不免令人质疑，是不是只要在官方张贴通告后立即撤走，此前一切不会追究，一分钱也不必罚？

若是如此，客观上等于变相鼓励占用官地营运生意；由于毋须缴付地租等支出，某程度有如无本生意。至于《土地条例》更是无牙老虎，对占地者没有阻吓力，徒具形式。然而最令人感到荒谬的是，检控不包括追讨占地期间的租金，有研究土地政策人士指出，事件中被占用的3.8公顷官地，以去年元朗区仓地租金计算，占用10年已涉2亿元。

2亿元不是小数目，今天特区政府遇到要求增加公共开支诉求时，每苦着脸孔回应「资源不足」，难以拨款济助，如今却是有债不追有钱不要，只会令到拮据的一群为之气结，社会矛盾以及对特区政府的不满由此而生，怨气无以化解。

公屋计划迁绿化带出现新情况应检讨

怨气的例子俯拾即是。事实上，房屋署曾经研究拟在横洲「棕地」兴建公屋，原本计划在34公顷土地上建1.7万个单位，居民逾5万人，但涉及的公屋地部分与该停车场重叠，遭到经营者反对。其后，房屋署修订建屋计划，从棕地移往绿化地带，规模大为缩减，约为原来规划四分之一，只有4000户、约1.2万人。

由于兴建公屋计划牵涉3条村，逾200多人受影响，已向政府递交百多封反对信，盼可暂时搁置迁移安排。如今被占官地部分已清除霸占物，政府应重新审视建屋规划，包括考虑是否仍有必要从棕地迁往绿化带。

官地被占，当局是在传媒报道之后才开始清除霸占物，地政总署的反应显然比巿民所理解的为慢。从近期陆续揭露的占据官地情况来看，类似的「长年不察」现象并非单一事件，地政总署有需要在资源投放方面有所调整及侧重方向。至于追讨占地时期的租金更应抓紧，当迟缓交税亦须重罚，很难让人接受占地的检控工作不涉及追讨租金，审计署应该介入事件。

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