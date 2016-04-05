港报社评：“港独”言论违宪违法理应禁制--文汇报4月5日

近来，宣扬「港独」的言论受到香港社会同声谴责，各界人士都认为这些言行违反国家宪法和基本法，必须依法予以抵制和禁止。但反对派依然还在为「港独」分子张目，声称「港独」言行并没有违反香港现行法例。事实是，「港独」分子公然成立旨在推动实现「港独」的政党，这已经超越了言论自由的范围，反对派的狡辩是对法律的曲解。因此，香港特区政府有关部门，有必要根据「港独」团体的有关违法言行，采取进一步的法律行动，如向法庭申请禁制令，取缔这些「港独」组织并禁止其继续公开散播「港独」言论。

面对香港社会舆论和各界人士对「港独」言行的一片声讨、谴责之声，反对派的港大法律学院教授陈文敏跳出来为「港独」分子辩护，他声称基本法只是规管政府的权力，不是约束普通市民；公民党的立法会议员杨岳桥称，香港「民族党」虽主张「港独」，却没有违反香港现行法例下的任何条文。这些所谓法律专业出身的反对派人士，为了反对派不可告人的政治目的，竟然如此不顾法律尊严来曲解法律，实在有违法律专业精神。

众所周知，基本法是香港的一部宪制性法律，它规定了香港特区的地位、制度和行政、立法、司法等部门的职权，从不同方面，为香港特区指明了定位、发展方向和基本规范，基本法的条文适用于居住在香港的每一位人士，大家都要遵守和尊重基本法。同时，它也是一部全国性的法律，全中国的政府机构和个人，也有责任尊重基本法和遵守基本法所规定的相关规定。陈文敏称基本法不是约束普通市民，那换言之，香港的普通市民就不需要遵守基本法，那香港不就是乱成一片了﹖陈文敏作为一个法律学院教授，公然煽动市民不需要遵守基本法，其破坏法制、搞乱香港之心，昭然若揭。

杨岳桥声称的香港「民族党」主张「港独」，不违反香港现行法例的言论，更是对广大市民的误导。基本法第一条就明确指出：「香港特别行政区是中华人民共和国不可分离的部分」。《刑事罪行条例》的第九和第十条，就是针对煽动意图和煽动罪行，主张「港独」的政党和人士，就是违反了香港这些现行的法例。事实上，言论自由不是无限的，也需要在法律的规范下进行；不以言论入罪也是相对的，例如，诽谤罪就是以某些人士的诽谤言论来作为定罪的依据。因此，反对派企图以言论自由和不以言论入罪等，作为其违法活动的护身符，是根本站不住脚的。

当然，由于基本法第二十三条尚未落实，对于违反基本法的行为，香港现行法律的确没有如何进行量刑的规定。但是，这并不意味着特区政府就什么也不能做。法律界人士指出，除了不允许「港独」组织进行注册登记之外，律政司也可以根据「港独」组织煽动「港独」，违反基本法第一条规定的理由，向法庭申请禁制令，禁止「香港民族党」等「港独」组织进行活动。如果他们在法庭颁令之后，还是继续进行宣扬「港独」的话，将会触犯香港公安条例等法律，就可以用进一步的法律手段来制止其「港独」言行。

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