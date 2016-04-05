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亚洲 | 2016年 4月 6日 星期三 07:24 BJT

****主要国家经济指标预测--4月6日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值
    
    4月6日(三)
    0500 日本同时指标(较前月)                         2月         --     上升2.9
             领先指标                                             --     下降0.4
    0600 德国工业生产(较前月)                         2月       -1.8%      +3.3%
    1100 美国抵押贷款市场指数                        前周         --       460.5
             再融资指数                                           --     1,784.7
    1400 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI)                3月         --        56.8
                   经季节调整PMI                                 55.0       53.4
    2350 日本外汇储备(亿美元)                         3月         --      12,541
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                    前周         --  买超11,641
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 --   卖超3,585
    
    4月6-12日
    0700 英国Halifax房价指数(较前月)                  3月       +0.7%      -1.4%
                        (较上年同期)      截至3月的三个月       +9.5%      +9.7%
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段       现值    预估值
    
    4月5日(二)
    0000 日本加班工资                                 2月        +0.4%       --
    0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)               2月     逆差34.1    逆差26
             商品和服务进口                                       持平       --
             商品和服务出口                                        -1%       --
    0430 澳洲央行利率决定                             4月        2.00%     2.00%
    0600 德国工业订单(较前月)                         2月        -1.2%     +0.2%
    0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)  3月         51.2      54.0
    0750 法国Markit服务业PMI                          3月         49.9      51.2
                   综合PMI                                        50.0       --
    0755 德国Markit服务业PMI                       3月终值        55.1      55.5
                   综合PMI                                        54.0       --
    0800 欧元区Markit服务业PMI                     3月终值        53.1      54.0
                     综合PMI                                      53.1      53.7
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                     3月         53.7      53.7
    0900 欧元区零售销售(较前月)                       2月        +0.2%      持平
                       (较上年同期)                              +2.4%     +1.9%
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                       2月     逆差19.1   逆差9.0
               出口(亿加元)                                      436.8       --
               进口(亿加元)                                      455.8       --
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                     2月    逆差470.6   逆差462
    1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)       3月终值        51.3       --
                   综合PMI                                        51.3       --
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI             3月         54.5      54.0
                              企业活动分项指数                    59.8      57.4
                              就业分项指数                        50.3       --
                              新订单分项指数                      56.7       --
                              投入物价分项指数                    49.1       --
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                    2月        544.5     550.0
    (完)
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 白云/王洋; 审校 王颖)

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