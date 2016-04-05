主要国家经济指标预测--4月6日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日(三) 0500 日本同时指标(较前月) 2月 -- 上升2.9 领先指标 -- 下降0.4 0600 德国工业生产(较前月) 2月 -1.8% +3.3% 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 460.5 再融资指数 -- 1,784.7 1400 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI) 3月 -- 56.8 经季节调整PMI 55.0 53.4 2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 12,541 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超11,641 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,585 4月6-12日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 3月 +0.7% -1.4% (较上年同期) 截至3月的三个月 +9.5% +9.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月5日(二) 0000 日本加班工资 2月 +0.4% -- 0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 2月 逆差34.1 逆差26 商品和服务进口 持平 -- 商品和服务出口 -1% -- 0430 澳洲央行利率决定 4月 2.00% 2.00% 0600 德国工业订单(较前月) 2月 -1.2% +0.2% 0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 3月 51.2 54.0 0750 法国Markit服务业PMI 3月 49.9 51.2 综合PMI 50.0 -- 0755 德国Markit服务业PMI 3月终值 55.1 55.5 综合PMI 54.0 -- 0800 欧元区Markit服务业PMI 3月终值 53.1 54.0 综合PMI 53.1 53.7 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 3月 53.7 53.7 0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 +0.2% 持平 (较上年同期) +2.4% +1.9% 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 2月 逆差19.1 逆差9.0 出口(亿加元) 436.8 -- 进口(亿加元) 455.8 -- 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 2月 逆差470.6 逆差462 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 3月终值 51.3 -- 综合PMI 51.3 -- 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 3月 54.5 54.0 企业活动分项指数 59.8 57.4 就业分项指数 50.3 -- 新订单分项指数 56.7 -- 投入物价分项指数 49.1 -- 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 2月 544.5 550.0 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 白云/王洋; 审校 王颖)