《路透晚报》--4月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：今年CPI涨幅不会过大，房价将保持明显上涨态势--发改委

中国国家发改委价格监测中心发布报告称，经济还处于探底阶段，经济增长将继续稳中放缓，居民消费价格（CPI）涨幅不会过大；不过总体上看2016年中国价格变化总体形势好于去年。

--中国经济：数据已显示复苏迹象，国际评级机构过于悲观--央行专家

中国央行研究局首席经济学家马骏表示，近期数据已显示出中国经济复苏的迹象，国际评级机构下调中国主权展望评级等行为似乎是对中国经济走势在作简单外推，其判断过于悲观，且对中国经济影响不大。

--中国经济：营改增确保所有行业税负只减不增，能有力带动就业--总理

中国总理李克强表示，今年营改增全面实施后，要确保所有行业税负只减不增；这能够有力带动就业特别是1,000多万高校和中职毕业生就业。

--中国经济：2015年土地出让收支双降，收入四季度止跌回升--财政部

中国固定资产投资特别是房地产投资增速大幅回落，经济增速放缓，土地市场需求不足，导致2015年土地出让收支规模双降，幅度在20%上下。

【金融】

--中国金融：首批债转股预计三年内化解银行潜在不良资产一万亿元--财新

财新网报导，中国首批债转股规模为一万亿元人民币；且首批债转股试点包括国家开发银行、中国银行、工商银行、招商银行等。

--中国金融：银行境外分支机构侧重满足境外监管要求，加强国别风险防控--银监会

中国银监会下发通知要求，银行业金融机构在开展境外业务时，对于已设立境外分支机构的国家或地区，主要运营责任应由境外分支机构承担，相关业务应在满足境内监管要求的基础上更侧重于满足境外监管要求。

--中国金融：社保基金今年将创新固收投资策略，研究新型产品及投资工具

全国社会保障基金理事长谢旭人近日表示，今年该基金将继续加强类固定收益品种研究，根据市场发展拓展投资范围，创新固定收益投资策略；改进资金管理，适时开展同业存单等业务；大力研究设计符合社保基金风险收益特征的新型产品、投资工具。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行600亿元七天逆回购，单日净回笼350亿元

中国央行公开市场今日进行600亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净回笼350亿元。

--《中国新债预测》一年续发国债收益率预测均值2.06%，10年期2.84%

中国财政部周三将招标续发行一年和10年两期固息国债。路透调查显示，目前债市整体仍处僵持中，不过配置需求尚未见明显减弱，明日两期国债料定位依旧偏低于二级市场水平，一年和10年收益率预测均值分别为2.06%和2.84%。

--新债招标：国开行一年增发债收益率2.2880%，三年期2.6829%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的一、三、五年期固息债，中标收益率分别为2.2880%、2.6829%和2.9491%；三期债对应投标倍数2.69倍、3.09倍和2.47倍。随后招标增发的七年期固息债，中标收益率为3.2674%，投标倍数为2.65倍。

--中国货币市场：月初大行资金供给充裕，准备金例行调整影响不明显

清明小长假后，中国银行间资金市场大行资金供给充裕，银行 之间借钱较为容易，每旬例行的存款准备金调整影响不大；但对以押信用债为主的券商等非 银类机构来说，融入七天期等资金时，仍需在加权利率基础上加点。

--中国债市动态：现券窄幅波动，资金面延续好转国开债招标尚可

中国银行间债市早盘现券窄幅波动，国债期货下跌。交易员称，季末过后资金面持续好转，债市配置需求继续支撑现券表现，一级市场上，四期国开增发债需求亦尚可。

--新债招标：广东五至10年专项地方债利率较下限上浮15-18个bp--业内人士

业内人士透露，广东省下午招标的五、七、10年专项地方债，中标利率分别为2.64%、2.98%和3.03%，较投标区间下限上浮15-18个基点(bp)，对应投标倍数1.60倍、1.63倍和1.60倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价缩量下跌，短期料续跟随国际美元波动

人民币兑美元即期早盘小幅下跌，中间价结束四连升。交易员称，上周强劲美国非农数据没有给国际美元明显提振，清明节后首日购汇需求较多，人民币6.47元附近关口有大行维稳，预计短期内人民币料继续跟随国际美元波动。

--中国汇市：人民币汇率CFETS指数和BIS篮子指数均跌至记录新低

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(1日)的人民币汇率指数为98.01，较前周微跌0.15%，较2014年底下跌1.99%，创出该指数公布以来最低水平，但人民币汇率指数波幅仍相当有限。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收涨1.4%至近三个月新高，基本面趋暖令风险偏好上升

中国股市沪综指收升1.4%，创下近三个月收盘新高。分析师指出，经济基本面出现趋稳向好信号，短期内美国加息等利空因素出现概率较小，再加上银行债转股消息带来一些想象空间，市场风险偏好上升；今日在中小盘股领涨下，大盘录得连四日涨势。

--中国能源：发改委等发文引导煤企减量生产，山西要求部分煤矿停产--报载

中国国家发改委、人力资源和社会保障部、国家能源局、国家煤矿安全监察局近日联合发布相关通知，要求引导煤炭企业减量生产；国内产煤大省山西省要求省属五大煤炭集团部分煤矿停产停建整顿。

--香港新股：首季IPO集资额按年升37%，蝉联全球榜首位置--罗兵咸永道

国际会计和谘询公司罗兵咸永道（普华永道、资诚）称，今年首季香港IPO（首次公开发售）集资额按年上升37%，并蝉联全球榜首位置，明显甩开对手伦敦及东京。

--香港个股：海航拟斥26亿港元购买泰昇集团66%股权

泰昇集团日前宣布，中国海航集团附属公司拟以26亿元港币，向其控股股东Tides Holdings II购买5.77亿股，约占已发行股本66%。 （完） (整理 张喜良; 审校 曾祥进)