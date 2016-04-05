中国汇市：人民币早盘随中间价缩量下跌，短期料续跟随国际美元波动

* 人民币早盘随中间价缩量小跌
* 强劲美国数据没有提振美元指数
* 购汇需求较多，大行在6.47元附近维稳
* 短期人民币料续随国际美元波动
路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小幅下跌，中间价结束四连升。交易员称，上周强劲美国非农数据没有给国际美元明显提振，清明节后首日购汇需求较多，人民币6.47元附近关口有大行维稳，预计短期内人民币料继续跟随国际美元波动。
他们并指出，美元指数弹性高于人民币对美元波动，导致美指偏弱时人民币对一篮子货币表现亦偏弱。早盘成交较节前明显萎缩，但人民币期权隐含波动率稳中小跌，市场并不预期汇价会出现超出预期的波动。
“美国数据虽然好，美元明显比较弱，...当然人民币要出现明显的升值或者贬值趋势，可能性不大。”一外资行交易员称。
北京时间11:44，人民币兑美元 即期报6.4705元，上日收报6.4644元。今日人民币兑美元中间价 报6.4663元，上日中间价为6.4585元。人民币兑美元即期成交额 为76.79亿美元，上日半日为120亿美元。
中国外汇交易中心(CFETS)周二公布，上周五(1日)的人民币汇率指数为98.01，较前周微跌0.15%，较2014年底下跌1.99%，创出该指数公布以来最低水平，但人民币汇率指数波幅仍相当有限。CFETS同时公布的参考BIS货币篮子指数亦首次跌破99关口，创公布来最低水平。
全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周二维持疲态，但兑澳元、加元和新西兰元守住涨幅，因大宗商品价格疲软打压这些商品货币。美元处于守势，自美联储主席叶伦上周表示对加息的谨慎态度后，对美联储不急于收紧货币政策的观点便主导汇市。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.647元, 上日尾盘为6.641元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4765元, 上一交易日尾盘报6.4712元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4697:；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)