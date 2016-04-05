中国汇市：人民币早盘随中间价缩量下跌，短期料续跟随国际美元波动

* 人民币早盘随中间价缩量小跌

* 强劲美国数据没有提振美元指数

* 购汇需求较多，大行在6.47元附近维稳

* 短期人民币料续随国际美元波动

路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小幅下跌，中间价结束四连升。交易员称，上周强劲美国非农数据没有给国际美元明显提振，清明节后首日购汇需求较多，人民币6.47元附近关口有大行维稳，预计短期内人民币料继续跟随国际美元波动。

他们并指出，美元指数弹性高于人民币对美元波动，导致美指偏弱时人民币对一篮子货币表现亦偏弱。早盘成交较节前明显萎缩，但人民币期权隐含波动率稳中小跌，市场并不预期汇价会出现超出预期的波动。

“美国数据虽然好，美元明显比较弱，...当然人民币要出现明显的升值或者贬值趋势，可能性不大。”一外资行交易员称。

北京时间11:44，人民币兑美元 即期报6.4705元，上日收报6.4644元。今日人民币兑美元中间价 报6.4663元，上日中间价为6.4585元。人民币兑美元即期成交额 为76.79亿美元，上日半日为120亿美元。

中国外汇交易中心(CFETS)周二公布，上周五(1日)的人民币汇率指数为98.01，较前周微跌0.15%，较2014年底下跌1.99%，创出该指数公布以来最低水平，但人民币汇率指数波幅仍相当有限。CFETS同时公布的参考BIS货币篮子指数亦首次跌破99关口，创公布来最低水平。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周二维持疲态，但兑澳元、加元和新西兰元守住涨幅，因大宗商品价格疲软打压这些商品货币。美元处于守势，自美联储主席叶伦上周表示对加息的谨慎态度后，对美联储不急于收紧货币政策的观点便主导汇市。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.647元, 上日尾盘为6.641元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4765元, 上一交易日尾盘报6.4712元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4697:；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。