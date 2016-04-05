中国债市动态：现券窄幅波动，资金面延续好转国开债招标尚可

路透上海4月5日 - 中国银行间债市周二早盘现券窄幅波动，国债期货下跌。交易员称，季末过后资金面持续好转，债市配置需求继续支撑现券表现，一级市场上，四期国开增发债需求亦尚可。

不过考虑到通胀有温和反弹预期、宏观数据亦现企稳迹象，市场预期货币政策短期内宽松概率有限，在3月相关数据出炉前，债市谨慎情绪难消。

华东一银行交易员称，早盘现券收益率基本走平，“(国开)150218之类的活跃券几乎没动，不过看非活跃的，如农发债稍有点下。”

他认为，虽然3月物价、经济数据料有反弹，但基本面好转的可持续性存疑，短期内预计债市买气不散，“上周PMI出来之后市场情绪反而挺旺的，但现在(收益率)上下动力都不多，还是抢反弹的策略吧。”

上海一券商交易员提到，4月缴税、MLF(中期借贷便利)到期对流动性压力不小，关注届时央行对冲手段，不排除其采取降准；不过考虑到央行已多番表态货币政策空间有限，市场不敢有太高期待。

兴业经济研究咨询最新报告称，在经济短期增长乐观的情况下，央行可能继续维持资金面紧平衡。在这种情况下，市场不确定性均可能引起资金面的紧张，譬如信贷投放速度过快、中下旬大量MLF集中到期等因素，不可掉以轻心。

剩余期限近10年的指标券150218国开债最新报价 在3.2950%/3.2800%，上日尾盘为3.2900%/3.2700%。

一级市场上，中国国家开发银行上午招标增发一、三、五、七年期固息债，中标收益率分别为2.2880%、2.6829%、2.9491%和3.2674%，投标倍数2.69倍、3.09倍、2.47倍和2.65倍。

中国央行公开市场周二进行600亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%；据此计算，今日净回笼350亿元。