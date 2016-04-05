路透基点：台湾南茂科技启动120亿台币再融资贷款

路透香港4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，由三家银行组成的银团已经为台湾上市电子厂商--南茂科技(ChipMos Technologies)启动一项规模为120亿台币(3.7亿美元)五年期贷款。

台湾银行、台湾土地银行和合作金库担任牵头行兼簿记行。台湾土地银行担任额度代理行。

这笔贷款在4月1日启动，由A档80亿台币定期贷款和B档40亿台币等额循环贷款组成，后者可以以美元或台币形式提取。

A档和B档台币贷款的利率较一年期邮政储蓄利率分别加码46和56个基点。税前利率下限为1.7%。B档美元贷款的利率为较三个月或六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点。

银行可以按五种层级参贷：

承贷额在30亿台币或以上的银行可获牵头行兼簿记行头衔，前端费为40个基点。承贷额在20-29亿台币的银行可获牵头行头衔，前端费为30个基点。承贷额在15-19亿台币的银行可获主办行头衔，前端费为22个基点。承贷额在8-14亿台币的银行可获联合安排行头衔，前端费为15个基点。承贷额在3-7.99亿台币的银行可获参贷行头衔，前端费为8个基点。

如果A档贷款的提取额不足70%，或B档提取额不足50%，则有10个基点的承诺费。

回复截至日期为4月29日。预计签约日期为5月10日。