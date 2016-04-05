重温稿-《中国新债预测》一年续发国债收益率预测均值2.06%，10年期2.84%

* 招标品种：财政部一年和10年续发固息国债

* 期限及招标金额：一年260亿元；10年330亿元

* 招标时间: 周三(6日)10:35-11:35

* 受访人数: 11位(银行、券商)

* 预测区间：2.02%-2.13%；2.79%-2.89%

* 预测均值: 2.06%；2.84%(按各家机构预测值平均)

路透上海4月5日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年两期固息国债。路透调查显示，目前债市整体仍处僵持中，不过配置需求尚未见明显减弱，明日两期国债料定位依旧偏低于二级市场水平，一年和10年收益率预测均值分别为2.06%和2.84%。

分析人士并认为，进入二季度后，单只国债发行量级有所提高，这有助于缓解一季度时因国债发行量偏小而导致的中标定位过低的局面。

北京一银行交易员谈到，一季度国债一级市场一直很火爆，即便短期二级走势偏弱，对新债定位亦影响有限，特别五年以内的品种；预计发行量提升后，供需矛盾将有所缓和。

北京一券商交易员则认为，“去年（国债单期发行量）300亿元量的时候，边际（中标利率）一般和二级持平，今年估计也差不多。”

他谈到，本次增发10年期标的券160004今日收益率有一定幅度上行，与其他10年国债的利差也有所修复。

中债国债到期收益率曲线 显示，一年和10年最新收益率报在2.0964%和2.8422%。二级市场上，本次一年品种续发标的券160005最新报价 在2.1150%/2.04%，续发10年品种的标的券160004券报价 为2.88%/2.85%。

明日招标的两期新债分别为今年第五期和第四期国债的续发债，具体招标时间均为4月6日上午10:35-11:35，均采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，且均进行甲类成员追加投标。

两期续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。其中，一年期从2016年2月18日开始计息，票面利率2.22%，到期一次还本付息；10年期从2016年1月28日开始计息，票面利率2.85%，按半年付息。