欧元债市：工业订单下滑拖累德国10年期公债收益率跌至近一年低点

“数据表明出口增速下滑，欧元区和其它海外地区的需求都偏弱，因此暗示欧洲央行在刺激通胀和通胀预期方面面临挑战，并且这种挑战仍将很艰巨，”Rabobank策略师Matt Cairns 说。

周二公布的数据显示，德国2月工业订单出人意料下降，因海外需求减弱，尤其是欧元区国家的需求。这表明全球经济放缓以及市场动荡正在对这个欧洲最大经济体产生影响。德国经济部称，2月德国工业订单较前月下滑1.2%，为六个月来最大按月降幅。此前路透调查中分析师的预估为上升0.2%。

10年期德国公债收益率下跌3个基点至2015年4月末以来最低0.091%，距离当时触及的纪录低点0.05%已经不远。

欧元区股市 下跌1.5%，德国股市DAX指数 下跌逾2%。

欧洲央行(ECB)执委普雷特周一表示，ECB做好了在必要时进一步放松货币政策的准备，以防止欧元区的低通胀态势变得顽固。

对于德国公债收益率是否会创下新低，是否会跌破零水准，还没有共识。但已经浮现一些此类押注。一些分析师对于再度的大幅下滑保持谨慎，因德债变得愈发昂贵且流动性不佳。

周一发生的希腊借款成本大幅上扬的态势今天有所减缓。两年期希腊公债收益率 持平于10.82%，低于周一触及的一个月高位。(完)

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