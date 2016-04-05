更新版 1-中国汇市：人民币收跌结束四连升，短期料续随国际美元波动

* 人民币随中间价收跌，结束四连升

* 强劲美国数据未提振美元指数

* 午后人民币跌破6.47关口，推升客盘购汇需求

* 短期人民币料续随国际美元波动 (新增评论和收盘报价)

路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期 周二收跌，与中间价一起结束四连升，并脱离上日创下的三个半月高点。交易员称，市场继续消化美国非农就业数据影响，午后人民币失守6.47元关口，推升客盘购汇需求，短期内人民币料继续跟随国际美元波动。

他们并指出，美元指数弹性高于人民币对美元波动，导致美指偏弱时人民币对一篮子货币表现亦偏弱。短期美指或仍偏弱，不过一旦美联储加息预期重燃，美元还是有望走强；短期人民币期权隐含波动率稳中小跌，表明市场并不预期汇价会出现超出预期的波动。

“大家预期还是比较一致的，（人民币）对一篮子货币基本稳定，人民币对美元指数的波动反应有点和其他非美货币同步。”一外资行交易员称。

另一外资行交易员指出，虽然短期国际美元偏弱，但人民币仍难以出现明显的升值或者贬值趋势。

中国外汇交易中心(CFETS)周二公布，上周五(1日)的人民币汇率指数为98.01，较前周微跌0.15%，较2014年底下跌1.99%，创出该指数公布以来最低水平，但人民币汇率指数波幅仍相当有限。CFETS同时公布的参考BIS货币篮子指数亦首次跌破99关口，创公布来最低水平。

全球汇市方面，日圆兑美元周二飙升至17个月高位，因股市及大宗商品市场的风险偏好降温，原油价格进一步回落，推动投资者寻求传统避险货币和资产。美元最新跌势加深了近期因美联储主席叶伦讲话打击而出现的跌幅。叶伦上周表示，美联储并不急于收紧货币政策。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.4732 6.4644 -0.14% 中间价 6.4663 6.4585 -0.12% 成交额 208.5亿美元 208亿美元 日内波动幅度(pips) 55 日高6.4681 日低6.4736 今年以来升贬幅度 0.32% 2005年汇改以来升贬幅度 27.86% 一年期美元/人民币掉期 +640

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.481 6.4712 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.6525 6.641 R=>

中国外汇交易中心今日更新的17点人民币兑美元参考汇率为6.4732:；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。