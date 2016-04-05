香港金融：金管局接获20多份储值支付牌照申请，期望第三季开始发牌

路透香港4月5日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，已经接获20多份储备支付牌照申请，期望今年第三季起陆续发牌。

针对网上/流动支付、预付卡及P2P（个人对个人支付）的《支付系统及储值支付工具条例》于去年11月开始生效，除单一用途的支付工具外，包括八达通、Apple Pay、支付宝、微信支付、Paypal等现有营运商或潜在营运商均须向金管局申领牌照。

金管局高级助理总裁李达志在记者会上称，目前有20多名储值支付工具牌照申请人，当中七成申请者为现有发行人，三成为新参与者。按母公司所在地划分，一半为香港公司，中国内地及欧美分别占30%及20%；按支付工具类别划分，约三分之二为预付卡，余下为网上/流动支付。

“发牌工作仍在进行之中，现时无法估计最终发牌数量，但大家想到的（营运商）名字都在申请者之列。”他说。

金管局货币管理助理总裁郑发补充说，期望第三季开始陆续发牌，根据工作进度，现时由第三方专业人士对牌照申请人进行独立评估，今季开始提供进一步的监管指引。

李达志称，金管局的监管重点在于提供安全高效的零售支付服务以及储值金保障，由于市场竞争激烈，金管局将要求参与者结束业务时有秩序退出市场。金管局亦会因应个别申请者的业务性质和营运模式设定储值支付上限，相信营运商本身也要顾及反洗钱监控。