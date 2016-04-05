亚洲橡胶：TOCOM期胶触及两周高点，担心厄尔尼诺现象恐令橡胶减产

路透东京4月5日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二升至两周高点，对厄尔尼诺(圣婴)现象恐令橡胶减产的担忧，抵消了因油价下滑和日圆跳涨至17个月高点带来的卖压。
交易员称，东南亚产胶国现货价格反弹，以及上海期胶价格走坚，亦带动TOCOM期胶连三日上涨。
9月期胶 <0#2JRU:>收高2.4日圆或1.3%，报每公斤180.8日圆。稍早一度触及高点181.4，为3月23日以来最高。
“橡胶基本面支撑了TOCOM期胶价格，市场无视日圆走强和油价下滑这些外部利空因素，”Yutaka Shoji Co分析师Jiong Gu说道。
“现在TOCOM指标期胶突破了180日圆高点，有可能会上冲190-195区域。”Gu说道。
上海9月期胶 涨300元人民币，报每吨11,720元。
新加坡商品交易所(SICOM)5月合约 尾盘报每公斤139.6美分，涨3.2美分。(完)
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 孙茉莉; 审校 王洋)