版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 5日 星期二 18:46 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及两周高点，担心厄尔尼诺现象恐令橡胶减产

路透东京4月5日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二升至两周高点，对厄尔尼诺(圣婴)现象恐令橡胶减产的担忧，抵消了因油价下滑和日圆跳涨至17个月高点带来的卖压。

交易员称，东南亚产胶国现货价格反弹，以及上海期胶价格走坚，亦带动TOCOM期胶连三日上涨。

9月期胶 <0#2JRU:>收高2.4日圆或1.3%，报每公斤180.8日圆。稍早一度触及高点181.4，为3月23日以来最高。

“橡胶基本面支撑了TOCOM期胶价格，市场无视日圆走强和油价下滑这些外部利空因素，”Yutaka Shoji Co分析师Jiong Gu说道。

“现在TOCOM指标期胶突破了180日圆高点，有可能会上冲190-195区域。”Gu说道。

上海9月期胶 涨300元人民币，报每吨11,720元。

新加坡商品交易所(SICOM)5月合约 尾盘报每公斤139.6美分，涨3.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐