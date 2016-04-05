马来西亚期市：棕榈油期货逆转稍早涨势收跌，市场等待官方库存数据

路透吉隆坡4月5日 - 马来西亚棕榈油期货周二逆转稍早的涨势收跌，因市场预期库存会高于预期，导致出现获利了结。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)的3月官方棕榈油数据将在下周一公布。路透调查的预估为库存下降10.3%至195万吨。

6月棕榈油合约 下跌0.5%，收于每吨2,756马币。成交量为40,606口，低于去年的日均量44,600口。

“有一些获利了结和技术性卖压。还有路透调查也不鼓舞人心，因为有人预期库存会低于195万吨，”一位吉隆坡交易员说。

“这些都可能在MPOB下周一公布数据前引发卖压。”

调查还预测马来西亚3月棕榈油产量为113万吨，较2月高出8%，但却是2007年以来最低水平。通常情况下3月产量会有季节性增加。

大连9月豆油期货 上涨1%，芝加哥5月豆油合约 跌0.6%。(完)

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