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货币新闻 | 2016年 4月 6日 星期三 04:45 BJT

国际油市：上周美国原油库存意外下降430万桶，库欣库存增加-API

路透纽约4月5日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存下降，因炼厂提高产量，且进口大幅减少，另外汽油库存也减少，但馏分油库存增加。

API公布，截至4月1日当周美国原油库存减少430万桶，至5.301亿桶，路透调查的分析师预计为增加320万桶。库欣原油库存增加62万桶。

API数据显示，炼厂处理原油每日增加27.9万桶，日进口量减少160万桶。

上周汽油库存减少11.6万桶，馏分油库存增加270万桶。(完)

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