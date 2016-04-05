金属期市：期铜反弹，但期锌因中国需求不确定延续跌势

* 期铅价格跌至2月26日来最低水准

* 中国成长忧虑和供应过剩令市场承压

* 沪铜触及3月初来最低水准

路透伦敦4月5日 - 铜价周二从一个月低位反弹，而锌和其他金属延续跌势，因全球最大原材料消费国中国经济复苏力度存在不确定性。

中国股市沪综指周二收升1.4%，创下近三个月收盘新高， 受助于一系列扶助中国经济的举措，包括债转股计划。

但商品投资者正等待工业金属实货需求强劲增长的迹象。

分析师表示，1月中至3月中由投机者推动的价格涨势过度。

“毫无疑为，中国近期出炉的部分数据改善，我们预计市场未来几个月将进行盘整，”Capital Economics资深商品分析师Caroline Bain说。

“之后，我们寄望价格出现更多由需求改善等基本面因素刺激的涨势。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中跌至每吨4,751美元的日内低位，此为3月3日来最低水准，之后反弹，收涨0.3%，至每吨4,775美元。

期铜周一下挫1.5%，自3月中触及四个月高位5,131美元后下跌了约7%。

期锌 是跌幅最大的基本金属，下滑2.2%，收报每吨1,812.50美元，之前几周数次上探1,880美元均以失败告终。

“需求进一步令人失望的可能性使我们保持相对谨慎，”摩根大通分析师Gregory Shearer在一份报告中写道，“此轮涨势可能已经触顶，市场认为，基本面还没有收紧到足以支持价格在1,850美元以上。”

期镍 反弹1.3%，收报8,480美元，上日下跌至近七周低位8,245美元。

期铅 收跌1.2%，报1,697美元，此前触及2月26日来最低1,695美元。

美元上涨也令金属市场承压。