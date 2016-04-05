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市场报道 | 2016年 4月 6日 星期三 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，因回补空头和与大豆的套利交易

路透芝加哥4月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二连续第三天上涨，扳回上周价格跌至合约低位的部份失地，交易商说，因投资者出脱空头仓位。

一些交易商买入玉米和卖出大豆，大豆/玉米价差小幅修正，之前大豆近期的涨幅大于玉米。

美国中西部作物种植带大部份地区尚未进行春耕，农户可能将部份农田改种大豆，不种玉米。上周美国农业部大幅上调美国玉米种植面积预估，小幅下调美国大豆种植面积预估。

玉米价格下跌令美国农户的卖兴减弱，带动期货看涨交易，使近月5月玉米 较7月 和12月玉米 贴水收窄。

近月CBOT-5月玉米期货 收涨2-1/4美分，报每蒲式耳3.56-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为376,870口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)

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