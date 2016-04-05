版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 6日 星期三 05:01 BJT

标题新闻：按年度电商交易额(GMV)计算，截至3月31日阿里巴巴已成为全球最大零售平台

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐