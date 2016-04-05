《美国上市公司业绩公布日程表》--4月6日至4月13日

汤森路透4月6日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无 特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时 RIC 业绩季度及公司名称 间 6-4-16 BMO STZ.N Q4 2016 Constellation Brands Inc 6-4-16 BMO MON.N Q2 2016 孟山都 6-4-16 AMC BBBY.OQ Q4 2015 Bed Bath & Beyond Inc 7-4-16 BMO CAG.N Q3 2016 ConAgra Foods Inc 7-4-16 BMO KMX.N Q4 2016 Carmax Inc 11-4-16 AMC AA.N Q1 2016 美国铝业 11-4-16 15-4-16 AMC KMI.N Q1 2016 Kinder Morgan Inc 12-4-16 BMO FAST.OQ Q1 2016 Fastenal Co 12-4-16 AMC CSX.OQ Q1 2016 CSX Corp 13-4-16 BMO JPM.N Q1 2016 摩根大通 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 李春喜; 审校 白云)