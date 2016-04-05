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市场报道 | 2016年 4月 6日 星期三 07:28 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--4月6日至4月13日

汤森路透4月6日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无
特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：     
            
 开始日期    结束日期  公布时   RIC      业绩季度及公司名称
                       间                
 6-4-16                BMO      STZ.N    Q4 2016 Constellation Brands Inc 
 6-4-16                BMO      MON.N    Q2 2016 孟山都
 6-4-16                AMC      BBBY.OQ  Q4 2015 Bed Bath & Beyond Inc
 7-4-16                BMO      CAG.N    Q3 2016 ConAgra Foods Inc 
 7-4-16                BMO      KMX.N    Q4 2016 Carmax Inc 
 11-4-16               AMC      AA.N     Q1 2016 美国铝业
 11-4-16     15-4-16   AMC      KMI.N    Q1 2016 Kinder Morgan Inc 
 12-4-16               BMO      FAST.OQ  Q1 2016 Fastenal Co 
 12-4-16               AMC      CSX.OQ   Q1 2016 CSX Corp 
 13-4-16               BMO      JPM.N    Q1 2016 摩根大通
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 李春喜; 审校 白云)

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