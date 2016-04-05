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亚洲 | 2016年 4月 6日 星期三 07:26 BJT

《汇市简讯》欧元/美元偏多，但履约价在1.1400-15的期权或抑制走势

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* 欧元/美元盘初狭幅波动，此前四天在2月高位1.1377左右盘整

* 欧元区数据疲弱，经济合作暨发展组织(OECD)对德国前景看法审慎

* 动能指标呈现中性，五日、10日及20日均线上移，格局偏多

* 上看10月高位1.1495，但履约价在1.1400-15的庞大期权可能抑制走势 　　* 纽约盘区间1.1335/1.1402，分别为初步支撑/阻力位

* 图表：reut.rs/1qt1TH8　　

(完)

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