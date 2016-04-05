《汇市简讯》欧元/美元偏多，但履约价在1.1400-15的期权或抑制走势

****澳新经济指标预测--1月19日-1月26日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 增加3.91 全职就业人数(万人) -- 增加3.93 就业参与率 64.6% 64.6% 失业率 5.7% 5.7% 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 1月23日当周 1月23日(一)
2304GMT
* 欧元/美元盘初狭幅波动，此前四天在2月高位1.1377左右盘整
* 欧元区数据疲弱，经济合作暨发展组织(OECD)对德国前景看法审慎
* 动能指标呈现中性，五日、10日及20日均线上移，格局偏多
* 上看10月高位1.1495，但履约价在1.1400-15的庞大期权可能抑制走势 * 纽约盘区间1.1335/1.1402，分别为初步支撑/阻力位
* 图表：reut.rs/1qt1TH8
(完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 增加3.91 全职就业人数(万人) -- 增加3.93 就业参与率 64.6% 64.6% 失业率 5.7% 5.7% 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 1月23日当周 1月23日(一)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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