金砖国家：4月5日股汇市收盘纵览

****澳新经济指标预测--1月19日-1月26日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 增加3.91 全职就业人数(万人) -- 增加3.93 就业参与率 64.6% 64.6% 失业率 5.7% 5.7% 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 1月23日当周 1月23日(一)
路透4月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月5(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.67%，报812.97点。
中国股市：沪综指收涨1.4%至近三个月新高，基本面趋暖令风险偏好上升
中国汇市：人民币收跌结束四连升，短期料续随国际美元波动
香港股市：恒指收低1.6%未受内地股市上扬提振，能源板块大跌
============================================================================
巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.56%，报49,053.615点。
巴西汇市：拉美货币大幅下跌，因市场担忧全球经济增长、大宗商品价格走低以及美国升息的前景，促使投资者买入美元避险。雷亚尔兑美元 收报3.6804/10，上日收报3.6128/38。
============================================================================
南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌1.44%，报45,112.97点；大盘综合指数 收盘下跌1.29%，报51,226.09点。
南非汇市：兰特兑美元下滑，全球厌恶风险情绪打压新兴市场
=========================================================================
印度股市：收跌逾2%，创下近两个月最大单日百分比跌幅，因在印度央行降息后，投资者对银行股获利了结。BSE指数 收盘下跌2.03%，报24,883.59点；NSE指数 收盘下跌2.01%，报7,603.2点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.46/66.47，上日收报66.1975/66.2075。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.76%，报846.61点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌2.06%，报448.41点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.2%，报68.562；卢布兑欧元 升值0.27%，报78.09。(完) (编译 李春喜; 审校 张若琪)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 增加3.91 全职就业人数(万人) -- 增加3.93 就业参与率 64.6% 64.6% 失业率 5.7% 5.7% 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 1月23日当周 1月23日(一)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
PMI为采购经理人指数 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选