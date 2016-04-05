《中国报摘》--中国证券报4月6日

* 头版头条:

--中国证券业协会财务会计与风险控制专业委员会召开证券公司风险控制专题研讨会，对《证券公司风控指标管理办法》的修订工作提出意见。业内人士认为，合理的风控指标将有利于行业持续稳定健康发展，有必要尽快对现行的券商风控指标管理体系进行调整完善。

* 其他:

--财政部称，按照国务院有关安排部署，中央财政将从节能减排补助资金专项中安排资金，对符合条件的成品油质量升级项目贷款给予贴息补助。

--中国社会科学院学部委员余永定认为，如果要避免一场令结构性调整非常难以实施的经济硬着陆，就得推动成长，就需要另一项通过基础设施投资刺激来提高总需求的方案。鉴于中国的财政状况仍然较为强健，这样的政策是完全可行的。

--陆家嘴 公告称，接公司实际控制人浦东国资委以及控股股东陆家嘴集团的通知，正在研究公司的发展定位，可能涉及公司购买陆家嘴集团系统的相关金融资产。因尚存在不确定性，公司股票继续停牌。

--山西焦化 公告称，拟向山西焦化集团发行股份及支付现金购买其所持有的中煤华晋49%股权，中煤华晋49%股权交易价格暂定为44.75亿元。