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亚洲 | 2016年 4月 6日 星期三 08:13 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月6日-4月13日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期  时间   国家     规模    发行细节
 4/6          德国             标售两年期联邦债券
 4/6          日本             标售六个月期贴现国库
                               券
 4/7          日本             标售三个月期贴现国库
                               券
 4/7          日本             加强流动性标债
 4/12         意大利           标售债券
 4/12         日本             标售10年期通胀保值公
                               债
 4/12         美国             标售三年期公债
 4/13         意大利           标售中长期债券
                               
 4/13         美国             标售10年期公债
                               
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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 (编译 孙国玉；审校 李爽)

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