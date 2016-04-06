中国个股：冀东水泥和金隅股份等集体停牌，因母公司筹划战略合作

路透上海4月6日 - 中国冀东水泥 、冀东装备 及金隅股份 三公司周三起集体停牌，因这些公司分别接母公司通知，河北唐山国资委正与北京金隅集团筹划战略合作，合作内容可能涉及上市公司。

据三公司周二稍晚公告，为深入贯彻落实国家京津冀协同发展的战略部署，积极响应中央关于加强供给侧结构性改革、大气污染防治、促进产业优化升级的政策精神，唐山国资委正在与金隅集团筹划战略合作。

因合作方案尚存在不确定性，三家公司股票自周三开市起停牌，每五个交易日发布一次进展公告。

唐山国资委为冀东装备、冀东水泥的实际控制人，而金隅股份的控股股东为金隅集团（属北京国资旗下），三公司均处水泥产业链。其中，冀东水泥为中国北方规模最大的水泥上市企业，产能逾1亿吨。冀东装备则是大型水泥机械制造及工程服务商，金隅股份亦拥有大量的水泥生产能力，其水泥产能约5,000万吨。

目前国内水泥业产能过剩较为严重，去年业内亏损面达四成，其中华北地区为效益最差区域，去年该区域全面亏损，利润率创下历史新低。