《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月6日

*工商时报：

--寿险保单利率坚持〞不降息〞，民众资金疯狂涌入，寿险业者预估今年新契约保费恐逾1.2兆台币，加上续期保费也达约1.5兆台币，为了撑住利率，寿险公司只好狂买国际板债券及加码海外投资，估计今年寿险资金外流至少再1兆台币。

--外商银行中分行家数最多的渣打银行，4月起一口气裁掉七间分行，是外银在台单次最大关闭分行规模；其中，包括前竹商银营业部（现称中央分行），经营困境浮出台面，后续是否撤出台湾，更受关注。

*经济日报：

--台积电 先进制程火力全开，本季除以16奈米制程大举投片苹果A10处理器外，也针对联发科 和高通 等手机晶片拓展中低阶客户，提供更具成本效能的16奈米FFC制程，并导入台积电筹备已久的整合型扇出型封装（InFO）对外接单，展现从设计、制造到后段封装超强的整合能力。

--大陆商务部台港澳司司长孙彤表示，两岸货贸协议文本逾四分之三条款已达成一致，但仍有部分条款和关键产品的开放，需通过后续商谈解决。

--消息人士指出，南山人寿去年下半年大卖中信金控股票逾50万张、处分利益约5亿-10亿台币，终结过去三年高居中信金第一大股东局面，中信金经营团队〞被插旗〞的心头大石连带卸下。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。