《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月6日

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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*工商时报：
--寿险保单利率坚持〞不降息〞，民众资金疯狂涌入，寿险业者预估今年新契约保费恐逾1.2兆台币，加上续期保费也达约1.5兆台币，为了撑住利率，寿险公司只好狂买国际板债券及加码海外投资，估计今年寿险资金外流至少再1兆台币。
--外商银行中分行家数最多的渣打银行，4月起一口气裁掉七间分行，是外银在台单次最大关闭分行规模；其中，包括前竹商银营业部（现称中央分行），经营困境浮出台面，后续是否撤出台湾，更受关注。
*经济日报：
--台积电 先进制程火力全开，本季除以16奈米制程大举投片苹果A10处理器外，也针对联发科 和高通 等手机晶片拓展中低阶客户，提供更具成本效能的16奈米FFC制程，并导入台积电筹备已久的整合型扇出型封装（InFO）对外接单，展现从设计、制造到后段封装超强的整合能力。
--大陆商务部台港澳司司长孙彤表示，两岸货贸协议文本逾四分之三条款已达成一致，但仍有部分条款和关键产品的开放，需通过后续商谈解决。
--消息人士指出，南山人寿去年下半年大卖中信金控股票逾50万张、处分利益约5亿-10亿台币，终结过去三年高居中信金第一大股东局面，中信金经营团队〞被插旗〞的心头大石连带卸下。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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