《全球汇市》美元兑日圆接近17个月低点，受日本首相汇率言论影响

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1379 1.1382 -0.03 +4.78 1.0860 美元/日圆 110.48 110.31 +0.15 -8.16 120.30 欧元/日圆 125.72 125.55 +0.14 -3.64 130.47 美元/瑞郎 0.9563 0.9559 +0.04 -4.54 1.0018 英镑/美元 1.4156 1.4159 -0.02 -3.95 1.4738 美元/加元 1.3123 1.3135 -0.09 -5.17 1.3839 美元/离岸人民币 6.4784 6.4844 -0.09 -1.36 6.5680 澳元/美元 0.7554 0.7543 +0.15 +3.84 0.7275 新西兰元/美元 0.6806 0.6803 +0.04 -0.28 0.6825 澳元/日圆 83.450 83.210 +0.29 -4.76 87.620 新西兰元/日圆 75.190 75.020 +0.23 -8.28 81.980 英镑/日圆 156.35 156.23 +0.08 -11.78 177.22 澳元/新西兰元 1.1096 1.1082 +0.13 +4.05 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 杜明霞/孙国玉/陈宗琦/张若琪 审校 王丽鑫/李春喜/龚芳)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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