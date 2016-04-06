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亚洲 | 2016年 4月 6日 星期三 08:40 BJT

《全球汇市》美元兑日圆接近17个月低点，受日本首相汇率言论影响

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1379  1.1382  -0.03  +4.78  1.0860
    美元/日圆            110.48  110.31  +0.15  -8.16  120.30
    欧元/日圆         125.72  125.55  +0.14  -3.64  130.47
    美元/瑞郎            0.9563  0.9559  +0.04  -4.54  1.0018
    英镑/美元            1.4156  1.4159  -0.02  -3.95  1.4738
    美元/加元            1.3123  1.3135  -0.09  -5.17  1.3839
    美元/离岸人民币      6.4784  6.4844  -0.09  -1.36  6.5680
    澳元/美元            0.7554  0.7543  +0.15  +3.84  0.7275
    新西兰元/美元        0.6806  0.6803  +0.04  -0.28  0.6825
    澳元/日圆         83.450  83.210  +0.29  -4.76  87.620
    新西兰元/日圆     75.190  75.020  +0.23  -8.28  81.980
    英镑/日圆         156.35  156.23  +0.08 -11.78  177.22
    澳元/新西兰元     1.1096  1.1082  +0.13  +4.05  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 杜明霞/孙国玉/陈宗琦/张若琪 审校 王丽鑫/李春喜/龚芳)

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