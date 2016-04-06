《中国重要政经日程》--4月6日-7月9日

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
=============================今日重要政经日程==========================
4月6日（周三）
--应国务院总理李克强邀请，斯里兰卡民主社会主义共和国总理拉尼尔·维克拉马辛哈将对中国进行正式访问，至9日。
=============================近期重要政经日程==========================
4月7日（周四）
--应国家主席习近平邀请，瑞士联邦主席约翰·施奈德-阿曼将对中国进行国事访问，至9日。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选