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亚洲 | 2016年 4月 6日 星期三 08:23 BJT

《中国重要政经日程》--4月6日-7月9日

=============================今日重要政经日程==========================

4月6日（周三）

--应国务院总理李克强邀请，斯里兰卡民主社会主义共和国总理拉尼尔·维克拉马辛哈将对中国进行正式访问，至9日。

=============================近期重要政经日程==========================

4月7日（周四）

--应国家主席习近平邀请，瑞士联邦主席约翰·施奈德-阿曼将对中国进行国事访问，至9日。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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