《香港报摘》--经济日报4月6日

**头版头条**

--楼价回落，但有危亦有机。本报统计逾30屋苑，楼价「3」字头（即300万至399万元）可承造9成按揭的上车盘源，较去年楼价高峰时急增3倍，当中沙田第一城更由1伙大幅增至70伙（即飈69倍），上车机会重临。

**其他**

--内银债转股、日圆滙价急转强等消息拖累，恒指昨跌逾300点，失守20244点黄金比率关口。外围股市弱势，投资界料港股短綫仍在测试低位支持力，后市看三大关键。

--本港业务贡献滙丰 逾半盈利，券商摩根士丹利分析，滙丰香港区贷款今年或见零增长，但竞争激烈下净息差或受压并拖低盈利，故下调滙丰目标价6%至45元，维持跑输大市评级。

--面对监管要求趋严，以及环球经济前景不明朗，瑞信早前宣布要节省成本甚至裁员，集团首席执行官（CEO）谭天忠（Tidjane Thiam）昨指，以中国为首的亚太区仍有庞大发展空间，亚太区不受瘦身影响，会继续加大投资中国。

--美国加息步伐存在不确定性，但始终要向上，中国却在减息周期，滙丰环球研究常务总监兼外滙分析主管梅克（Paul Mackel）认为，上述因素将令人民币在年内将见兑每美元6.9水平，即较昨日收市价再跌6.2%。

--再有北上基金获批，中证监刚为「中银香港全天候中国高息债券基金」开绿灯，成为第5只北上产品；中银香港 证实，但暂拒评何时开售。

--雷士照明 去年扭亏，纯利5,575.9万元人民币，派息1港分。核数师立信德豪发出保留意见，指雷士于2013及2014年关于财务担保合约的其他应收款项减值，以及2014年财务担保合约损失拨备存在不确定性，或对雷士的财务表现产生重大影响。

--滙丰及恒生 昨公布拟再合并4个强积金（MPF）计划，变为两个；但管理费将维持在现行的0.79%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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