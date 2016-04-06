《香港报摘》--信报4月6日

**头版头条**

--市区重建局首个资助房屋项目启德焕然壹居，虽然较原预算提早一个月拣楼，但首天销售表现惨淡，市建局邀请68名中签者昨天拣楼，惟最终约72%申请人「甩底」或放弃买楼，只有19个单位成功售出，并以1房单位为主，占12伙（约63%）。

**其他**

--近年艺术品拍卖价屡创新高，已故国画大师张大千晚年泼墨巨作《桃源图》，昨日于香港苏富比春季拍卖会上，以2.4亿港元天价卖出，若连佣金计算，交易总额达2.7亿港元，创下张大千个人作品的最高拍卖纪录，买家为上海龙美术馆创办人、知名收藏家刘益谦。

--经营保健产品OTO的腾邦 行政总裁黄镜恺表示，公司主力在健康产品及跨境商贸业务发展，正物色其他并购机会，多于由母公司注入资产。

--从事冷轧碳钢加工的华津国际 将会发行1.5亿股，集资最多3.72亿港元。每股招股价介乎1.88港元至2.48元。每手2,000股计，入场费达5009.98港元，为今年入场费最贵的两只新股之一。（完）

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