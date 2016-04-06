《中国报摘》--其他报纸重要消息4月6日

**上海证券报**

--据万得数据统计，3月信用债总发行量约为1.2万亿元人民币，创历史新高。另据申万宏源证券统计，即使考虑到期总偿还量规模较大，当月信用债净融资规模仍超过7,200亿元，为历史最高值。

--人力资源和社会保障部统计数据显示，2015年企业年金加权平均收益率为9.88%，高于2014年的9.3%和2009年的7.78%，创下了过去八年来的新高。

**21世纪经济报道**

--工商银行 原行长杨凯生撰文指出，目前推进“债转股”需注意几个问题，包括要注意选择好债转股的对象，不宜在那些应该退出市场的企业中搞债转股；如由银行的理财计划或所属子公司操作债转股，则需注意银行不宜长期持有企业股权；还要及时修订《商业银行法》和《破产法》等法律，为债转股提供法律支撑和保障。(完)