《中国报摘》--其他报纸重要消息4月6日

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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**上海证券报**
--据万得数据统计，3月信用债总发行量约为1.2万亿元人民币，创历史新高。另据申万宏源证券统计，即使考虑到期总偿还量规模较大，当月信用债净融资规模仍超过7,200亿元，为历史最高值。
--人力资源和社会保障部统计数据显示，2015年企业年金加权平均收益率为9.88%，高于2014年的9.3%和2009年的7.78%，创下了过去八年来的新高。
**21世纪经济报道**
--工商银行 原行长杨凯生撰文指出，目前推进“债转股”需注意几个问题，包括要注意选择好债转股的对象，不宜在那些应该退出市场的企业中搞债转股；如由银行的理财计划或所属子公司操作债转股，则需注意银行不宜长期持有企业股权；还要及时修订《商业银行法》和《破产法》等法律，为债转股提供法律支撑和保障。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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