《路透晚报》--4月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：财新3月服务业及综合PMI均扩张，经济整体回暖迹象增多

财新3月中国服务业PMI显示企业经营活动扩张加快，而综合PMI重返扩张区间并创11个月高点，为整体经济的季节性回暖再添证据；不过服务业用工31个月来首次收缩，显示复苏基础尚待巩固。

--新闻稿：中国经济不太可能发生硬着陆，但改革疑虑增强--惠誉

惠誉坚信，中国拥有行政与金融资源，可以避免在未来两年左右的评级展望期内发生破坏性的放缓，导致增长速度降至接近于零的水平。这点支持中国“A+”的主权评级。但是，经济中的杠杆程度较高，且仍在上升，是系统性弱点日益明显的来源，而且一直是惠誉没有把评级上调至“AA”级别的主要原因。此外，相对于风险程度，当局改革策略的透明度仍然较低。

--《中国数据观测》食品和基数因素料带动3月通胀续回升，PPI跌幅进一步收窄

路透综合40家机构预测中值结果显示，食品价格春节后未能如期回落，加上基数效应，3月CPI通胀预计继续上行，而随着部分重要生产资料价格的上涨，PPI跌幅有望进一步收窄。

--《中国数据观测》3月出口增速有望转正进口降幅续收窄，顺差分歧加大

路透综合38家机构预测中值结果显示，中国3月出口同比增速有望转正，主要得益于去年低基数；但外部需求仍较为疲软，因此即便3月出口数据有所反弹，也不意味着此后不会出现反复。当月进口同比降幅则料继续收窄，3月大宗商品价格明显上升，以及国内投资对内需的边际带动，均对进口有一定提振。

--中国财税：央地收入划分过渡方案征求意见中，增值税拟五五分--报载

中国经济参考报报导称，目前中央和地方收入划分过渡方案正在征求意见，根据过渡方案的征求意见稿，营改增之后，增值税收入或由中央与地方五五分成。

--香港数据：3月PMI跌至45.5为七个月低位，产出与新业务大幅收缩--日经

3月日经香港PMI为45.5，较2月46.4低，反映香港私营企业的经营状况进一步下滑，恶化速度更是2015年8月以来最高。综观过去13个月，私营企业经济持续按月转坏。

--台湾数据：3月末外汇存底为4,316.01亿美元，月增0.65%--央行

台湾央行公布，3月末外汇存底为4,316.01亿美元，较上月增加0.65%或27.85亿美元。央行表示，外汇存底增加主要因外汇存底投资运用收益，及欧元等货币对美元升值，以该等货币持有的外汇折成美元后金额增加。

【金融】

--《中国数据观测》楼市火爆料支撑3月新增贷款明显反弹，M2增速稳中略升

路透调查的38家机构预测中值显示，中国2016年3月新增人民币贷款预计为10,467亿元，较上月7,266亿元的规模劲增逾40%，但略低于上年同期的11,800亿元。

--中国金融：债转股多元化目标难平衡，不宜在退出市场企业推进--专家

中国工商银行前行长杨凯生表示，通过债转股实现降低企业负债、较少银行不良贷款和不增加财政府负担等目标之间存在不少矛盾与制约，需将这些关系厘清才能使方案更清晰，同时，不宜在那些应该退出市场的企业中搞债转股。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行300亿元七天逆回购，单日净回笼300亿元

中国央行公开市场今日进行300亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净回笼300亿元。

--《中国新债预测》国开行10年及20年期增发债定位料均接近二级水平

中国国家开发银行将招标增发10年及20年期固息债。路透调查显示，短期债市仍陷于偏弱震荡格局，配置需求虽仍在，但在二季度供给持续增加的背景下，一级市场也难再现火爆局面，预计明日两期债需求中规中矩，定位亦接近二级水平，预测均值分别为3.21%和3.93%。

--中国债市：地方债助3月债券托管环比大增，商业银行占比回升--中债登

随着地方政府债发行的全面启动，中国中央国债登记结算有限责任公司3月债券托管大增1.16万亿元人民币，期末债券托管余额为36.58万亿元。其中商业银行当月增持逾7,000亿元，占总增量比例回升至六成左右。

--新债招标：中国一年和10年续发国债收益率均高于预期，10年获1.5亿追加

中国财政部公告称，今日招标续发行的10年期固息国债获1.5亿元人民币追加认购，最终发行331.5亿元，同时续发的一年固息国债则未获追加。

--新债招标：广西三至10年一般地方债利率较下限上浮18-22个bp--业内人士

业内人士透露，广西省下午招标的三、五、七、10年一般地方债，中标利率分别为2.49%、2.68%、2.99%和3.07%，较投标区间下限上浮18-22个基点(bp)，对应投标倍数2.00倍、1.66倍、1.93倍和1.93倍。

--中国信用债：东北特殊钢集团提示下周一中票付息风险，本金规模8亿元

在短期融资券和超短融先后违约后，中国东北特殊钢集团发布风险提示公告，由于公司流动性紧张，将于下周一(11日)付息的8亿元人民币中期票据，利息偿付存在不确定性

--中国债市动态：国债招标定位偏高现券跟随走弱，数据好转亦抑制情绪

中国银行间债市早盘现券走势偏弱，早间出炉的3月财新服务业及综合PMI向好打压债市市场情绪，加之两期续发国债招标定位偏高带动下，现券收益率小幅上行。

--中国货币市场：资金宽松回购利率多走低，流动性暂无忧但月中仍偏谨慎

中国银行间资金市场主要回购利率多不同程度走低，各期限品种供给较充裕。市场人士表示，场内机构拆借较为容易，虽然非银行类机构质押信用债品种借入尚需加点，但供给充足背景下，拆入难度并不大。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘放量小跌，市场缺乏指引汇价紧贴中间价运行

人民币兑美元即期早盘随中间价小幅下跌，但跌势趋缓，客盘结汇需求略占上风。交易员称，4月以来国际美元探底企稳后并无方向，波动区间也略有收窄，短期内市场价料续紧贴中间价运行，等待国际美元进一步指引。

--香港金融：港元光环将逐渐被人民币遮蔽--调查

根据一项由伦敦商学院与香港大学对255位中国与香港企业高管的调查，随着人民币更加地广受欢迎，港元的未来料受限。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指微收跌结束四连涨，银行股偏弱令大盘升势暂歇

中国股市沪综指收盘微跌。分析师指出，在大盘连涨四天后，不少投资者有一些犹豫，跟涨气氛不浓，再加上对大盘权重影响较大的银行股走势偏弱，股指今日维持窄幅整理走势。

--企业并购：中国安邦称将收购安联旗下韩国部分业务，需待监管批准

中国安邦保险集团及德国保险商安联发表联合声明称，安邦已签署协议收购安联旗下韩国部分业务，规模未披露。

--投行观点：汇丰预料至2020年A股市值达10-12万亿美元，增幅至少五成

投行汇丰的报告称，预期在深港通、A股加入MSCI以及上市机制改革的帮助下，至2020年A股市值可能增至10-12万亿美元，增幅五至七成。

--投行观点：MSCI明晟今年宣布将A股纳入MSCI指数的可能性明显提高--瑞银

瑞银中国合资公司瑞银证券中国首席策略分析师高挺发表最新报告，认为与上一轮市场咨询相比，MSCI明晟今年宣布将A股纳入MSCI指数的可能性明显提高，因海外投资者的主要担忧问题已得到部分解决。

--中国个股：陆家嘴称母公司正研究公司发展定位，或将购买金融资产

中国上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公告称，公司接到实际控制人浦东国资委以及控股股东陆家嘴集团的通知，二者正在研究公司的发展定位，可能涉及公司购买陆家嘴集团系统的相关金融资产。公司股票将继续停牌。

--中国个股：冀东水泥和金隅股份等集体停牌，因母公司筹划战略合作