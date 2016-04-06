国际油市：美国原油涨逾2%，市场预期产油国将同意冻产

布兰特原油期货 上涨1.7%，报38.50美元。

“油价获得若干动能。科威特驻OPEC理事的讲话为油价带来一些支撑。”澳新银行(ANZ)周三称，但该行警告，4月17日会议前，投资人可能维持审慎态度。

路透周二所看到的初步议程资料显示，这项短暂的会议预计将进行四小时，其中仅排定30分钟进行批准协议的辩论。主办国卡塔尔已将议程资料送交受邀国家。

2月间所达成的冻产初步协议，已扶助油价从1月所及的12年低点每桶27美元，回升至将近38美元。不过最近几天油价已见下滑，因外界对于能否达成更广泛协议感到怀疑。

将产量冻结在当前的偏高水准，对于应对全球供应过剩的问题也几乎于事无补。

与此同时，交易商表示美元趋软正支撑油价。美元指数 自1月以来已跌约5%。

荷兰银行ING表示，技术市场指标显示，油价已在接近近期低点处筑底，但“短期上行有限”。(完)

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