国际油市：美国原油涨逾2%，市场预期产油国将同意冻产

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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布兰特原油期货 上涨1.7%，报38.50美元。
“油价获得若干动能。科威特驻OPEC理事的讲话为油价带来一些支撑。”澳新银行(ANZ)周三称，但该行警告，4月17日会议前，投资人可能维持审慎态度。
路透周二所看到的初步议程资料显示，这项短暂的会议预计将进行四小时，其中仅排定30分钟进行批准协议的辩论。主办国卡塔尔已将议程资料送交受邀国家。
2月间所达成的冻产初步协议，已扶助油价从1月所及的12年低点每桶27美元，回升至将近38美元。不过最近几天油价已见下滑，因外界对于能否达成更广泛协议感到怀疑。
将产量冻结在当前的偏高水准，对于应对全球供应过剩的问题也几乎于事无补。
与此同时，交易商表示美元趋软正支撑油价。美元指数 自1月以来已跌约5%。
荷兰银行ING表示，技术市场指标显示，油价已在接近近期低点处筑底，但“短期上行有限”。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛/张若琪 审校 龚芳/白云)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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