全球金市：黄金守住昨日的多数涨幅，因股市下跌引发避险买需

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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MSCI明晟全球市场指数 周二跌1.4%，为2月初以来表现最差。美元兑日圆跌至2014年10月以来最低水平。
3月当季，金价创下近30年来最大季度涨幅16%，因市场出于对全球经济的担忧，对美国联邦储备理事会(美联储/FED)利率正常化的预期降温。
而近期美联储官员的偏鹰派言论则令黄金投资者感到担忧。黄金高度受美国加息影响，因为加息会提高持有这种非生息资产的机会成本。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 公布，周二其黄金持仓量减少0.28吨至815.44吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/孙国玉；审校 /王丽鑫)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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