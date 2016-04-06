全球金市：黄金守住昨日的多数涨幅，因股市下跌引发避险买需

MSCI明晟全球市场指数 周二跌1.4%，为2月初以来表现最差。美元兑日圆跌至2014年10月以来最低水平。

3月当季，金价创下近30年来最大季度涨幅16%，因市场出于对全球经济的担忧，对美国联邦储备理事会(美联储/FED)利率正常化的预期降温。

而近期美联储官员的偏鹰派言论则令黄金投资者感到担忧。黄金高度受美国加息影响，因为加息会提高持有这种非生息资产的机会成本。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 公布，周二其黄金持仓量减少0.28吨至815.44吨。(完)

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