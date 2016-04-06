《香港报摘》--其他报纸重要消息4月6日

**明报**

--又到了一年一度MSCI审核会否纳入A股的关键日期。与去年不同，今年MSCI开出的条件更为具体。市场相信，内地有可能在本月和下月全力出击，并有望在6月成功纳入。有媒体报道，内地即将合并QFII和RQFII，而这正是MSCI开出的纳入首项条件。

--东亚银行 将在本周五举行股东周年大会，多项议案虽然看似平平无奇，例如重选董事及授权董事会配发股份等，但今年在美国对冲基金Elliott连番狙击下，获通过的难度有所增加。现时持有东亚股权达7％的Elliott，早已表明会就对上述议案投反对票。但大行高盛昨日发表报告，指第二大股东西班牙的Criteria的取态最关键。

**星岛日报**

--《支付系统及储值支付工具条例》去年11月正式生效，并设有一年过渡期，八达通等储值支付工具营运商在过渡期后须领牌才可继续营运。金管局透露，目前有20多家公司有意申请牌照，料合资格者在第三季起将分批获发牌。不过，金管提醒市民，过渡期内营运商未受监管，个别公司可能退出市场，须小心选择产品。

**苹果日报**

--市场刚录得今年以来太古城最大宗银码成交，美联吴肇基表示，太古城海景一线货，最终有买家以1,598万元成交，累劈达582万元或27%。

**东方日报**

--每百港元兑日圆跌穿七算，有水货商表示，可能会减少对日本货的依赖，增加其他地区货品的销量；有旅行社则表示，若日圆进一步上扬，日本团或会轻微加价。

**文汇报**

--本港第一季股市表现逊色，但IPO（首次公开发售）市场却逆市造好。会计师行罗兵咸永道昨指出，首季本港IPO集资额按年上升37%，占全球集资总额接近三成，蝉联全球榜首位置，明显甩开对手伦敦及东京。伦敦及东京的集资金额分别为约206亿港元及约106亿港元。（完）

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