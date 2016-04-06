中国债市动态：国债招标定位偏高现券跟随走弱，数据好转亦抑制情绪

路透上海4月6日 - 中国银行间债市周三早盘现券走势偏弱，早间出炉的3月财新服务业及综合PMI向好打压债市市场情绪，加之两期续发国债招标定位偏高带动下，现券收益率小幅上行。

交易员称，近期显示经济企稳的数据增多，但市场对基本面好转的持续性还存有分歧；不过偏宽的资金面支撑下，现券收益率反弹幅度暂有限，短期内还难脱震荡。

一级市场上，中国财政部上午招标续发行的一年、10年期固息国债加权中标收益率分别为2.1026%和2.8632%，高于此前2.06%和2.84%的市场预测均值。

“一年招得挺差的，10年还算预期内吧；跟招标规则改了也有关系，二季度开始甲类(国债承销团甲类成员)可以在追加段再投基本量。”上海银行交易员称。

现券方面，华南一银行交易员称，早盘整体波动幅度不大，“PMI出来之后gvn成交比较多，但是价格没怎么动，长端稍微有点上。”

剩余期限近10年的指标券150218国开债最新报价 在3.3050%/3.2950%，上日尾盘为3.3000%/3.2900%。

上海另一银行交易员提到，尽管经济好转令债市承压，但目前资管类机构配债额度仍然充裕，资金支撑下收益率反弹幅度不大。不过，随着二季度新债供给上升，需求端的被动配置压力料有所缓解。

财新3月中国服务业PMI显示企业经营活动扩张加快，而综合PMI重返扩张区间并创11个月高点，为整体经济的季节性回暖再添证据；不过服务业用工31个月来首次收缩，显示复苏基础尚待巩固。

中国央行公开市场周三进行300亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%；据此计算，今日净回笼300亿元。