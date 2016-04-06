《中国已公布新股发行上市日程表》--4月6日

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/6 深 东音股份 002793 2,500 11.97 14.64 中泰证券 4/8 4/8 深 维宏股份 300508 不超过1,500 -- -- 摩根士丹利华鑫 4/12 4/11 沪 朗迪集团 732726 不超过2,368 -- -- 中投证券 4/13 4/20 深 苏奥传感 300507 1,667 24.92 22.99 国金证券 4/22 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 4/6 沪 康 普 顿 2,500 14.33 17.47 光大证券 -- 沪 德宏股份 1,960 13.50 21.60 摩根士丹利华鑫 -- 沪 飞科电器 4,360 18.03 16.52 中信证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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