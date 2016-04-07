专栏节选：特斯拉的十倍速效应，台湾汽车组件供应链全面崛起--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月7日出版的当期「老谢开讲」专栏) 每一次苹果（Apple）的新机发表，总是看到苹果专卖店出现长长的熬夜排队人龙，这次苹果推出号称史上最平价的iPhone SE新机，这是自四．七寸的iPhone 6及五．五寸iPhone 6 Plus发布之后，苹果推出更小尺寸的四寸新机，台湾的售价十六GB是新台币一五五○○元，六十四GB是一九五○○元，苹果在官网公布的iPhone SE新机有三大亮点：四寸Retina显示器，A9处理器及一二○○万画素照相；颜色有银色、太空灰、金色及玫瑰金，这是苹果最平价的入门款，将在手机新战场掀起一场新的杀价革命。

但是新机排队效应，这次最佳男主角换成了扬言市值要超越苹果的特斯拉（Tesla），三月三十一日，特斯拉在美国加州霍桑设计工作室发表Model 3，规画售价是三．五万美元起，这是旗舰款Model S基本售价的一半。特斯拉首先计画每年生产五万辆，并且以此奠定市场主流地位，最终的目标是二○二○年前销售量达五十万辆。

**特斯拉新车订单，不到三天达25万辆**

特斯拉的记者会在三十日台北时间十一点三十分，由执行长马斯克（Elon Musk）亲自主持，现场也接受顾客订购Model 3，他一上台就展现无比魅力，马斯克在台上兴奋地宣布，光是第一天就涌入十一．二万辆订单，半小时后冲到十三．七六万辆，每一次数字跳动都带来如雷掌声，这样的场景让人想到贾伯斯再世的魅力。

马斯克不断地在推特（Twitter）上更新Model 3的销售数字，到四月二日为止，订单已超过二十五万辆，大家看到的像往日苹果粉丝大排长龙的场景，数千人在特斯拉展示店外排队或搭帐棚。往昔，苹果的粉丝在店外熬夜排队为的是能在现场带一支最新的苹果手机回家。现在在特斯拉专卖店外排队的人们，只是为了要付一千美元订金，等候最快一七年底才能拿到的新车。

面对消费者的热烈抢购，马斯克随即在推特上发文表示：「有监于需求惊人，特斯拉将重新考虑生产计画。」除了宣布增产计画，特斯拉也将重返台湾，最重要的是冲击台湾汽车零组件产业的供应链。

特斯拉接受预约不到三天，涌入二十五．三万辆订单，这个数字远远超过市场分析师的预期。特斯拉生产的电动车，把Model S与Model X加在一起，累计售出十．七万辆，这次Model 3单是收到一千美元的订金就达二．五三亿美元，平价的特斯拉看起来比iPhone SE更有爆发力。

原因是全球手机需求已进入高原期，但是这次特斯拉的价格杀戮，却可能是电动车产业奋起的关键一大步，因为特斯拉最高档的Model X最高售价卖到十三．二万美元，这次Model 3最低卖到三．五万美元，这与一六年二月美国生产的平价车三．四万美元相较，只多出一千美元，这是大众都能接受的售价。

**亲民价格电动车，产业奋起关键**

有分析师认为特斯拉走大众化路线，存在着一定的风险，顾问公司Vivaldi Partner Group则警告特斯拉可能让品牌形象弱化，但特斯拉的优势是它是一家科技公司，消费者期待很快得到特斯拉的科技创新，同样是平价车，特斯拉的感觉跟福特（FORD）、通用汽车（GM）一定不一样，而且即使是同样电动车的竞争，像中国的比亚迪、BMW的i3、日本的Leaf，或是雪佛兰Bolt，特斯拉更具号召力。

特斯拉去年度新车销售约五．二万辆，今年上看七万辆，但今年休旅车款的Model X制造难度高，如鹰式车门生产难度极高，造成特斯拉订单到手，却无法顺利出货的窘境。因为无法大量生产，特斯拉迄今仍是亏损状态，这也是市场投资人对特斯拉保持戒心的主因。

这次Model 3创造销售奇蹟，造成特斯拉股价在四月一日最高大涨七．八九％，收盘创下二三七．五九美元的近期新高，累计从二月低档反弹六五．三七％，但是市场对特斯拉的巨大亏损仍半信半疑，金融服务公司Markit数据显示，特斯拉有二五％流通股被借券放空，显示市场对特斯拉仍有一定戒心。

不过根据美国国税局的奖励条款，每辆电动车可享七五○○美元的税负优惠，特斯拉推出Model 3，享有实质的租税优惠，其次是过去特斯拉的Model S或Model X都被视为高价的奢侈品，一般人根本开不起，未来如果降价到新台币一○○万元左右，这个降价效应将远远大过手机市场，Model 3很可能才是电动车全面普及化的第一枪，这是电动车产业发展很重要的里程碑。

特斯拉愈是诉求低价，愈是需要台湾供应链的伙伴，这将是台湾特斯拉供应链一次巨大的变革时代。过去台湾电子产业最大供应链都依附着苹果而生，像组装大厂鸿海、和硕、机壳的可成、F–铠胜、鸿准、相机镜头模组的大立光、PCB的台郡、背光板模组的瑞仪等，未来的特斯拉供应链可能会出现惊天大变化。

特斯拉还没有达到经济规模，不容易出现获利；但是台湾已有不少特斯拉供应链展现蓬勃朝气，最具代表性的是和大。和大的主力产品是扭力转换器、变速箱、减速器齿轮、差速器组件，尤其是减速器齿轮成为特斯拉供应链成员。

○九年在金融海啸之后，和大一度面临经营危机，全年亏损九．八亿元，股价跌到七．七一元，但，去年全年净利达十．八六亿元，每股纯益（EPS）四．六二元，股价摇身一变，成长到一四四．五元的高价股，和大堪称是特斯拉供应链下最大赢家。

除了和大外，F–贸联是国内新崛起的连接线材供应商，去年全年净利七．五九亿元，EPS高达八．三元，今年Model 3效应，F–贸联成长可能会更惊人，这次Model 3更确认的是，未来电池需求可能出现爆炸式成长。

**巧新砸80亿元扩产，看准成长契机**

过去特斯拉电池靠日本的国际牌，如今自家打造的超级工厂Giga factory，产能将采分段开出方式，未来充电桩与储能装置可能出现爆炸式成长，市场看好F–贸联可能重演同致的爆发力。

这种看得见的商机最直接受惠的，像生产基地在云林的锻造铝圈大厂巧新，宣布要斥资八十亿元扩建新厂，将现有年产能从九十万个增加到一五○万个，目标是成为全球第一的锻造铝圈大厂。在汽车轻质化的目标下，巧新这些年已成为保时捷、法拉利、麦拉伦（McLaren）等超跑客户，现在巧新以卓越的锻造核心技术，也切入特斯拉供应链，若特斯拉产量从五万到五十万辆，就解释巧新敢斥资八十亿元新台币扩建新厂，一口气将产能拉升六成，可以看出巧新已看见特斯拉的成长契机。

这是台湾与特斯拉连结最深的三家公司，其他如电动车数量大增衍生而来的车载充电装置，像台达电与健和兴合作拿下挪威的充电站装置，最近台达电也拿下通用的充电装置订单，近日健和兴股价也开始有明显跳动，这可以看得出电动车新时代就快来临。

中国在刚公布的十三五规画中大力推动新能源车，全国已有二十个省市推出新的补贴方案，这次特斯拉推出平价车，势必进一步冲击中国新能源车最大赢家比亚迪，一五年比亚迪的汽车销售总量是三十八万辆，其中传统燃油汽车是三十二万辆，下滑九．七％；但新能源车是五．八万辆，上升两倍，超过特斯拉，成为全球销售第一。

去年一年，全中国的新能源车销售三十三．一万辆，比亚迪市占率是一七．五％，比亚迪董事长王传福预告，一六年新能源汽车销售目标为十二万至十五万辆；同时去年Ｋ九电动巴士售出五六○○辆，今年目标再成长一倍，这是带动比亚迪成长的最重要动能。

在宣布一六年电动车销售目标的同时，比亚迪也宣布，首季的盈利目标在七．二亿到九亿元人民币之间，首季盈利成长达五亿元人民币，造成股价大涨，一五年比亚迪四个季度盈利出现很大变化，首季只有一．二一亿元人民币，次季是三．四六亿元人民币，第三季为十四．九五亿元人民币，第四季为八．六二亿元人民币，下半年盈利是全年盈利的八成三，关键是新能源车带动的成长。

**台厂擅长降成本，可望抢食大商机**

去年比亚迪新能源车带来一九三．四亿元人民币的营收，较同期成长一六二％，占集团营收比重二四．五％，也是整体毛利率提升的动力所在。比亚迪毛利率在一二年是一一．六％，一三年是一三％，一四年为一三．八％，去年上升到一五．三％，新能源车的补贴政策，让比亚迪毛利率提升不少，可见新能源车已是中国下一阶段发展的新亮点产业。

从投资的角度看，苹果的创新似乎已达到极限，去年市场传闻，苹果愿意用一千亿美元收购目前市值约只有三百亿美元的特斯拉，看中的是马斯克的创新力；但这个梦想似乎无法成真，因为马斯克执意走自己的路。 假如苹果少了特斯拉的拼图，在手机成长走到极限之后，马斯克的特斯拉很可能是下一个比iPhone手机更有惊爆亮点的新产业，也就是Model 3，可能开创电动车十倍速成长的年代。

特斯拉进入平价时代，可能大利台湾供应链，因为台厂最擅长降低生产成本，除了电池生产这一块，未来特斯拉可能高度与台湾的供应链连结，台湾的车电产业这两年快速崛起，像同致切入倒车雷达，股价大涨到五六二元；为升的胎压侦测器也让股价大涨到四三八元；F–英特磊的汽车防撞雷达去年开始爆发，再加上各类无线射频应用蓬勃发展，股价也大涨到一四九元；台达电去年接获挪威三八八个充电站订单。

很多电子产业开始从汽车电子转型，像台半、朋程在整流二极体，胡连、健和兴在汽车端子，启碁在车联网，敬鹏与健鼎在汽车板，都带来转型新商机，这次特斯拉十倍速量产效应，可能使原来的和大、巧新、F–贸联进一步壮大，未来特斯拉供应链会壮大，这是台股下一个最亮眼的新聚落。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。