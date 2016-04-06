《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月6日

4月6日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7557港元 ) 美股道琼工业指数周二收低-133.68,或-0.75%,报17,603.32点.因投资人在近期股市上扬后，及即将开始的季报期前获利了结。市场预计此次财报季上市公司盈利将大幅下降 。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 110.580 -0.75 47087 8.576 -0.16 中国铝业 8.230 0.61 16222 2.553 -0.65 中国移动 54.380 -1.22 192857 84.351 -0.76 中石油 62.370 -2.91 51223 4.837 -0.47 中石化 62.990 -1.87 36470 4.885 -0.91 汇丰控股 <HSBC.K 29.640 -3.74 4306004 45.976 -1.66 中电信 52.330 0.75 18754 4.059 -0.53 中国联通 12.710 -1.55 92806 9.857 -0.83 兖州煤业 5.170 -1.34 3211 4.010 -0.50 华能国际 33.600 -2.13 11014 6.515 -2.03 南方航空 33.380 6.17 12721 5.178 -1.38 东方航空 28.910 2.41 8654 4.484 -1.23 中芯国际 4.410 -0.45 2044 0.684 0.60 （完）