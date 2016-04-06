版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 6日 星期三 09:10 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月6日

4月6日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7557港元 )
    
    美股道琼工业指数周二收低-133.68,或-0.75%,报17,603.32点.因投资人在近期股市上扬后，及即将开始的季报期前获利了结。市场预计此次财报季上市公司盈利将大幅下降
。 

    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                         
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                     
 中海油                       110.580   -0.75      47087             8.576      -0.16                                                                      
 中国铝业                       8.230    0.61      16222             2.553      -0.65                                                                      
 中国移动                      54.380   -1.22     192857            84.351      -0.76                                                                      
 中石油                        62.370   -2.91      51223             4.837      -0.47                                                                      
 中石化                        62.990   -1.87      36470             4.885      -0.91                                                                      
 汇丰控股            <HSBC.K   29.640   -3.74    4306004            45.976      -1.66                                                                      
 中电信                        52.330    0.75      18754             4.059      -0.53                                                                      
 中国联通                      12.710   -1.55      92806             9.857      -0.83                                                                      
 兖州煤业                       5.170   -1.34       3211             4.010      -0.50                                                                      
 华能国际                      33.600   -2.13      11014             6.515      -2.03                                                                      
 南方航空                      33.380    6.17      12721             5.178      -1.38                                                                      
 东方航空                      28.910    2.41       8654             4.484      -1.23                                                                      
 中芯国际                       4.410   -0.45       2044             0.684       0.60                                                                      
 （完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐