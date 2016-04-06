港报社评：焕然壹居未热，售居屋要汲经验--经济日报4月6日

市建局资助房屋焕然壹居昨拣楼，场面冷清，除因本港楼价调整阴霾吓怕买家，更关键的应是其销售安排未能切合用家。港府未来推售其他资助房屋时，需摒弃官僚主义，增加弹性。

去年定价今年开售 买家难满意

焕然壹居今年初接受申请时，录得37倍超额认购，但昨天正式拣楼时，却满庭冷清，市建局原先安排68组中签准买家拣楼，全日却只售出19个单位，即有七成买家「甩底」，与当初认购的热闹场面，存在明显反差。

造成此尴尬场面，固因楼价调整吓退买家，更由于项目销售安排有欠理想，做法流于官僚，未能切合用家需要。此因焕然壹居虽已提前了约一个月，让买家拣楼，但从去年底定价至昨天拣楼，其间经过了三个多月，准买家在这几个月来不断见证着楼价调整，置业信心自然大打折扣。虽然市建局昨将日后补地价的差额，由两成降至14%，变相「减价」图增吸引力，但买家要即时承担的首期与供款，实则上却分毫未减，站在买家角度，自难满意。

正因焕然壹居销售安排未能满足买家需求，相比之下，不少一手新盘折扣与优惠日益吸引、二手放盘议价空间亦扩大，且地点、户型的选择更多，转售时的束缚又较少，一向精明的港人，自然积极货比三家，选择更理想安乐窝。更值得关注的是，除焕然壹居外，新一期居屋亦将在7月拣楼，未来亦有更多资助房屋陆续推出，港府应汲取焕然壹居的销售经验，减少官僚习气，做到更贴近买家需要，此至少有两方面。

其一，缩短开售时差。相对于私人发展的一手新盘，在公布价单后数天已可拣楼，公营机构受不少规章制度限制，效率难比私营发展商，惟如新一期居屋去年9月定价后，要到今年7月才拣楼，效率极不理想。当局应设法精简当中的行政程序，缩短时差，避免定价未贴最新市况，显得离地。

缩短时差灵活贴市 助市民安居

其二，增加定价弹性。现时不少新盘除以贴市价开售，发展商更会不断调整折扣，增项目吸引力。此并非要政府推售资助房屋亦与私楼「顶烂市」，而是应进一步优化定价机制的弹性，按最新市况调整资助房屋折扣率，以至项目的售价，做到随行就市。

港府推售资助房屋，除要从数量上满足市民的置业需求，销售安排上更应从置业者角度考虑，做到灵活贴市，更好地运用资助房屋资源，助民纾蜗居之苦。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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