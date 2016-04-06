港报社评：楼市阴乾比崩塌式调整机会较大--信报4月6日

楼市恶斗抢客，发展商为求加快散货愈来愈顾不上仪态，新盘混战由元朗斗到何文田，从上车盘斗到豪宅，按揭条款和成数极尽吸引，但除了个别一手楼销情不错之外，普遍成绩只算中规中矩。冷不防连资助房屋也临时变阵抢闸吸客，市建局在启德的焕然壹居突然提早一个月面市。尽管如此，昨天首日拣楼反应寥落，仅卖出十九伙，占六十八名获邀于开售首日选购单位的中签者不足三成，部分买家嫌这项四个月前定价的物业没随市道作出调整，洽购意欲薄弱，予人官民皆不看好后市之感。

新盘斗快登场是大势所趋，一手主导已成常态，客源偏向上车一族，出现「恐慌性卖楼」为期不远，原因是政府近年疯狂觅地的努力终见「回报」，未来三至四年，私人住宅新供应达八万七千伙，平均每年有逾二万单位推售，数量比过去两年的全年吸纳量还要高。同时当局为求推地达标，同一区能卖的地皮都倾力尽推，日后的新供应将偏聚于某几个区域。换言之，无论供应量和地区分布都相当密集，一旦市场出现不利消息，即引发连锁式恶性竞争。

由于启德是未来供应重镇，市建局的焕然壹居不甘人后积极参战，希望提早出货，但其战斗力未必及得上私人发展商，事关资助房屋乃按照市价提供折扣率，在升市时是一项优势；然而定价不能随便更改，跌市时无弹性便成为死穴，即使可调整折扣率，也会被楼价跌幅抵消，竞争力大减。今次焕然壹居出售单位数量毕竟有限，准备在七月公开拣楼的新一批三千六百多伙居屋，肯定更加头痕。

按道理，这一切均应在政府及发展商意料之中。政府锐意增供应、遏需求调控楼市以彰显政绩，不过，当效果显现时，往往就是经济周期性逆转之日。而连番加征辣招税及收紧按揭，已赶绝愿意冒险的投资者入市，也一并封闭二手业主的套现机会，变相断了换楼客源，剩下便得靠敢于借尽而又未有物业包袱的买家，这批所谓刚性需求用家，置业实力和决心都有点脆弱，而且眼见楼价逐月跌，在未跌定前心情十五十六，要吸引他们入市难度极高。所以楼市横线爬行闷局难破，漫长调整期可待。

今年以来一手及二手住宅成交注册宗数每况愈下，一月约二千一百宗，二月仅一千九百宗，到三月才稍回增至约二千六百宗，与去年十二月逾四千一百宗注册相比，一字记之曰「淡」。值得注意的是，去年十二月看来相对理想，乃是靠新盘支撑，当月更出现一手成交宗数超越二手买卖的罕见情况，可惜亦属不利讯号。

翻查过去二十年纪录，曾出现一手旺过二手的，分别是一九九八年六月、十月、十一月及二○○二年九月。九八年是亚洲金融风暴后股、滙、楼市急转直下的一年，根据差饷物业估价署指数，该年楼价急挫近五成，在年中开始爆发新盘劈价潮，刺激一手交投增加。而二○○二年则值沙士疫潮和经济陷入谷底前夕，当年的新盘亦曾多番埋身恶拼，整体楼价较九七高峰期累挫近六成，负资产数目直线飙升。

有监于一手交投超越二手总是出现在楼市及经济下行时，如果历史重演，结局会怎样？几个月前香港再度出现一手成交多过二手，与九八年相似，都是发生在楼价显着回调后发展商减价促销，不但定价低过二手市场，还大肆提供优惠吸客。然而此际只是下行周期开始，减价战无疑能吸引一批买家，却阻止不了楼价续跌，或要像当年沙士期间上演终极一跌才完成寻底之旅。

所以，目前不少人在等待尽快来个终极一跌，几名大发展商异口同声说应该跌三成，或多或少想早日实现一步到位，才有转机。但这可能有点一厢情愿，因当前不见得有类似九七亚洲金融风暴及○八金融海啸的环球危机，有的只是美国加息模棱两可，内地经济缓速下行，属慢性杀伤。另一方面，现时压在楼市头上的新供应虽属近年最多，但相比一九九八至二○○○年每年逾三万伙施工量，目前的施工数字未算很惊人，地价和建筑成本回落幅度有限，欠缺终极一跌的诱因，玩阴乾比崩塌式调整的机会较大，对楼市以至经济，看来都是一个甚差的结果。

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