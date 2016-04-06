期货日报：中国期指主力减多增空

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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以下内容节选自4月6日的《期货日报》：
昨日股市放量上涨并突破上方压力区，两市下跌个股不超过60只，上证50指数、沪深300指数与中证500指数分别上涨0.58%、1.32%、2.65%。期指总持仓再次超过10万手，贴水幅度明显缩小。IF四份合约合计加仓1178手至49365手，IH四份合约合计加仓67手至20282手，IC四份合约合计加仓658手至31522手。 周二，前十名席位在IF1604合约上共持有多单21469手，持有空单20030手，主力净多持仓量为1409手，较前一交易日减少718手。多头方面，海通期货席位减仓241手，而华泰期货席位加仓126手，空头方面，中信期货与方正中期期货席位分别加仓367手、249手，而国泰君安期货席位减仓221手，总体上看，多空双方主力互有增减，但以减多增空为主。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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