期货日报：现货偏紧，沪锌高位运行

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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以下内容节选自4月6日的《期货日报》：
上周，美联储主席耶伦的鸽派言论提振了市场风险偏好，美元指数节节走低。但弱势美元未能令有色整体走强，各品种走势分化，龙头品种铜振荡走低，而锌价表现偏强，伦锌重回3月高点附近，沪锌主力合约突破14500元/吨。我们认为，在当前全球宏观环境温和的背景下，基本面改善有助于锌价维持高位。
总体上，美联储加息预期延迟令美元走软，加之国内经济数据改善，温和的宏观环境有助于锌价走稳。从基本面来看，因沪伦比值向下修复，进口锌流入减少缓解了市场的供应压力，需求环比改善令现货总体偏紧，预计本周锌价仍有望高位运行，沪锌或围绕14500元/吨一线波动。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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