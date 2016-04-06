港报社评：二次信心问题，香港现实写照--明报4月6日

严格而言，《十年》只是一出实验电影，它赢得金像奖最佳电影奖项，不在于电影专业技术等成就，在于其题材对香港前景的不安，在评审之间获得共鸣。《十年》异军突起，是由「情绪主导」的结果，以近年香港事态发展，这种情绪不仅评审之间，在社会上也广泛存在；可以说这出电影折射出来的「第二次信心」问题，是香港的现实写照，期望北京和本港各方人士有足够智慧应对处理，带领香港渡过难关。

《十年》赢最佳电影，情绪主导非专业结果

《十年》的制作，从电影的基本准则审视，显得十分粗糙，与专业要求相去甚远，若最佳电影是反映香港电影的艺术、专业、制作等最高水平，《十年》可说并不及格，它获奖反映香港电影水平倒退10年的说法，不无道理。即使当晚《十年》团队在领奖时，都说自己专业及技术不足；大会主席尔冬陞在金像奖庆功宴上说，这个赛果不是一个职业化、理性和专业下的投票结果，因为最佳电影是一个整体的奖，《十年》在拿奖指标上，他个人认为是未达标。

因此，以电影论电影，《十年》赢得最佳电影奖是异数，然则，是什么力量推它上这个位置？答案是脱离理性的情绪主导。金像奖评选细则，于第一轮评选包括约1000名「香港电影金像奖选民」，他们都是18岁以上的香港永久居民，曾参与电影工作的从业员（由出品人到灯光师等），只要名字出现于片头或片尾字幕上，符合资格经审核通过，都可以成为选民。这批有份决定哪5个电影可入围竞逐参加最佳电影的选民，是《十年》获奖的最主要推手，结合第二轮评选的专业评选，《十年》以明显的专业和艺术落差脱颖而出；因此，纯粹就电影专业而言，这是非理性的结果。

不讲求专业艺术，《十年》凭什么夺奖？它的剧情由5个单元组成，预言式的主题环绕着内地对香港影响日深，剧情透过小人物从生活的不安和抉择，对照近年内地与本港关系、政治生态嬗变，获得不少共鸣，起码反映有份推它入围的「选民」的心态。可以说，《十年》的题材，触动不少人，反映社会上对前景的不安和迷惘，有着广泛共同基础。

30多年前，北京决定在1997年之后恢复行使香港主权，港人面对即将到来的大变，深感不安，害怕失去原有自由、基本权利和生活方式，因为未来的不可知而萌生信心问题；当年，北京以回归后「保持不变」的特殊方针政策，稳住港人信心，由于北京的信誓旦旦，即使过渡期历经风雨，基本上在港人信心底定之下，香港顺利回归。不过，最近这些年，一些事态使港人感觉到「一国两制」渐行渐远，特别是两年前政改斗争期间，北京发表的「一国两制」白皮书所描述内地与本港关系，强调中央对港拥有全面管治权，超乎港人的一贯认知和理解。本港与内地关系处于绷紧状态，与港人感知「一国两制」不保而对未来的忐忑不安，直接有关。

「一国两制」变异，港人信心再起波涛

《十年》由去年底开始上映，由于制作粗糙，被视为另类电影，行情不被看好，但是在本港社会、政治生态以至内地与本港关系的大框架之下，它在市民之间的回响，逐渐升温，近期发生的铜锣湾书店事件，整个过程背离常理之处，使不少人对前景不安的程度，处于历来最高状态，因为此乃涉及个人的人身安全问题，过去港人不担心的事，却在眼前发生了。有理由相信，《十年》在金像奖评审之间、在社会获得的逆反回响，铜锣湾书店事态起码起到火上加油作用。

当年的信心问题，关乎香港回归之后的存亡绝续，当年有北京「一国两制、港人治港、高度自治」的承诺，在各方努力下，保持了香港的稳定繁荣；今时今日，香港冒起「第二次信心问题」，与过去相比，因为利益结构不同了，或许有人不当是一回事，不过，实际上香港问题的本质没有改变，依然是自由、生活方式会否不保，核心价值会否因为「内地因素」而消退等，直接地说，对于「一国两制」会否沦为空壳，港人充满疑虑。

《十年》由题材、获奖与社会回响，所折射出来的信心问题，是十分严峻的香港现况，所有爱护香港的人都要正视，并且有责任协助香港渡过难关。当然，权力当局的角色和作用最重要，期望10年之后回顾今日《十年》，大家可以对它的杞人忧天幻想情节，当作笑话一则来揶揄一番。

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