长江期货：抛储临近，郑棉合约近弱远强

虽然棉花抛储政策尚未正式出台，但近期在北京召开的中棉协会议上，已基本明确4月下旬开始抛储。由于今年抛储力度较大，纺织企业目前采购非常谨慎，基本上保持最低限度，这导致棉花出货不畅，现货价格持续下行。

6月之前，下游需求恢复尚未明确，棉价将以弱势振荡为主。现货市场还有下跌的空间，但棉花1609合约则由于存在较大贴水，下跌空间有限，或在10000元/吨关口振荡运行。但6月以后，国内棉花低价的优势将会逐步显现，国内对棉花的需求会提升，在新棉减产明显的情况下，虽然国储棉抛售会满足市场需求，但仓单已经被逐步消耗，或存在买入价值。(完)