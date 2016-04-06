长江期货：抛储临近，郑棉合约近弱远强

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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以下内容节选自4月6日的《期货日报》：
虽然棉花抛储政策尚未正式出台，但近期在北京召开的中棉协会议上，已基本明确4月下旬开始抛储。由于今年抛储力度较大，纺织企业目前采购非常谨慎，基本上保持最低限度，这导致棉花出货不畅，现货价格持续下行。
6月之前，下游需求恢复尚未明确，棉价将以弱势振荡为主。现货市场还有下跌的空间，但棉花1609合约则由于存在较大贴水，下跌空间有限，或在10000元/吨关口振荡运行。但6月以后，国内棉花低价的优势将会逐步显现，国内对棉花的需求会提升，在新棉减产明显的情况下，虽然国储棉抛售会满足市场需求，但仓单已经被逐步消耗，或存在买入价值。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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