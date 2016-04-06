港报社评：“港独维护港人利益”乃弥天大谎--文汇报4月6日

特首梁振英昨日表示，特区政府的施政一直以港人优先，市民毋须上纲上线，以「港独」主张来达到维护港人利益的目的。本港极少数人打着扞卫港人利益的幌子，鼓吹煽动「港独」思潮，贩卖祸港殃民的精神毒品。其实，「港独」必然意味着暴乱、流血，绝不可能给港人带来丝毫益处，只会令香港陷入万劫不复的绝境，「港独维护港人利益」实在是一个弥天大谎！广大市民应该看清「港独」的真面目，切勿被似是而非的歪理所迷惑。

近年在香港与内地日益紧密的交流融合过程中，无疑出现了一些超出香港承受力的问题。对此本届特区政府坚持以香港利益为重的原则，在经济民生问题上，迅速果断采取对港人负责的政策，妥善解决了奶粉荒、双非孕妇、双非学童、走水货等一系列问题，甚至曾推出「港人港地」政策，优先照顾港人的置业安居需要；另一方面，中央积极回应香港诉求，充分照顾港人感受，包括因应香港的要求不断调整「个人游」政策、落实「沪港通」。事实证明，从特区政府到中央政府均切实维护港人利益。那种为维护港人利益而谋求「港独」的论调，根本站不住脚，经不起考验，是彻头彻尾的谎言。

但是，本港一小撮人偏偏拿两地交往中的小摩擦、小枝节大做文章，把港人正常生活遇到的不方便无限放大，散播由于两地交往频繁、导致香港利益被侵蚀的歪论，制造香港面临「陆沉」、危在旦夕的假象。在人为炮制恐惧后，他们将「维护港人利益」操弄成宣扬「港独」的冠冕堂皇的藉口，将「去中国化」、「香港独立」合理化。但「港独」的实际言行，不仅没有维护港人利益，反而持续损害着港人利益。「反水货」、「驱蝗行动」，粗暴对待来港内地游客，如今驱客的负面效果正在浮现，本港旅游业、零售业陷入低谷，业界叫苦不迭，香港经济亦难免遭受拖累，这不正是「港独」对港人利益伤害的铁证吗？

虽然，目前认同「港独」主张的人在香港仍是极少数，但是千里之堤，溃于蚁穴。鼓吹「港独」的人变本加厉、肆无忌惮，对此，香港社会绝对不能掉以轻心，等闲视之。「占中」令香港陷入79天无法无天的半瘫痪状态，今年年初一晚的旺角暴乱，更令港人及全世界震惊。如今，「港独」分子已经毫不掩饰地叫嚣，为了达至「独立」的诉求，「以武抗暴」、「革命起义」是必需的手段，有人已经喊出「宁为玉碎，不作瓦全」。「港独」究竟是为了维护港人利益，还是为达一己之私，不惜牺牲香港的繁荣稳定、安居乐业，已经一目了然。

事实摆在眼前，「港独」是死路一条，绝对不容姑息纵容。正如中联办主任张晓明所指，「在『港独』这大是大非的原则问题上，一定要讲是非、讲原则、讲底线，而绝不能够养痈为患。」香港各界应该擦亮眼睛，明辨是非，撕破「港独维护港人利益」的假面具，凝聚强大民意向「港独」说不，进而敦促特区政府依法严厉遏止「港独」，这才是切实有效的维护港人利益。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘