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亚洲 | 2016年 4月 6日 星期三 09:31 BJT

永安期货：沪钢阶段性高点正在形成

以下内容节选自4月6日的《期货日报》：

自去年12月开始，沪钢展开了一轮中期反弹，已大幅回升至去年6月下旬的水平。随着价格的节节攀升，上方压力不断增大，行情波动明显加剧。目前来看，前期持续流入的做多资金已乏力，下游需求端也没有实质性的改善，沪钢缺乏向上突破的动力，同时上游供给亦受到钢厂复产进度缓慢的压制，预计短期内沪钢将维持当前的振荡筑顶状态。

　　截至4月1日，全国35个主要城市螺纹钢、线材、热轧卷板、中厚板和冷轧卷板五大钢材品种的社会库存共1107.95万吨，较去年12月4日时的902.65万吨增加205.3万吨，但较今年3月4日时的1267.9万吨下滑159.95万吨；其中螺纹钢库存为551.74万吨，较去年12月4日时的375.32万吨增加176.42万吨，但较今年3月4日时的647.03万吨下滑95.29万吨。目前，现货市场报价分歧较大，商家信心不足，提货越发谨慎。预计今年钢材社会库存很可能已经见顶，未来将长期下滑。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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