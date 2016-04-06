永安期货：沪钢阶段性高点正在形成

自去年12月开始，沪钢展开了一轮中期反弹，已大幅回升至去年6月下旬的水平。随着价格的节节攀升，上方压力不断增大，行情波动明显加剧。目前来看，前期持续流入的做多资金已乏力，下游需求端也没有实质性的改善，沪钢缺乏向上突破的动力，同时上游供给亦受到钢厂复产进度缓慢的压制，预计短期内沪钢将维持当前的振荡筑顶状态。