港报社评：补贴市民上车宜检讨资助对象--星岛日报4月6日

市区重建局启德港铁站「上盖盘」焕然壹居，首天拣楼，竟然有七成中签者乾脆缺席，放弃购买。楼盘本身销售对象定位问题，是次要原因，主因是楼市回软，多了准买家改持观望态度。这将是日后推出的居屋等政府资助楼宇共同面对的问题，考验「跌市售楼术」。 在芸芸资助楼宇中，焕然壹居折扣率最低，有其特殊因素。当初兴建这四座住宅近五百个单位的目的，并非用作资助房屋，而是让被市建局收楼的旧区业主，除了现金补偿外，另加一个「楼换楼」的选择，但是反应冷淡，到去年底卖了不足十个单位。焕然一居下一季就建成入伙了，有数百个单位空置，政府又急于增加资助房屋供应，协助「无壳蜗牛」上车，成功游说市建局把大部分单位以类似居屋的形式推售，只保留一百多个单位应付日后的「楼换楼」需求。 焕然壹居定位尴尬 由于今次推出的三百三十八个单位本来是用作「楼换楼」，用料和规格都与私楼看齐，比居屋高一线，也不像居屋般获政府地价补贴，而且地理位置优越，因此定价比居屋贵，折扣率比居屋低，申请者入息和资产限额比居屋松，月入六万元的家庭和三万三千五百元的单身人士都可以提出申请，就产生了这些人有能力在私人市场置业、需否当局以折扣补贴的争议。 焕然壹居以开售时市价八折定价，单位售价由三百四十一万到六百六十三万元，大部分单位卖四、五百万元，这样的价钱，在毗邻新蒲岗一带可以买到质素稍逊的二手上车盘。当私楼价格回落，可供选择的单位更多。 此外，有一千一百多伙的「港人港地」楼盘启德一号，预计今年内会推出楼花，而区内正在申请预售楼花的，还有可以提供九百二十四伙的另一个地盘。区内供应大增，如果市场普遍有楼价会进一步调整的心理预期，就会多了人抱持观望态度。 跌市卖楼市民观望 这种「再等一会」的心态，同样反映在最新一期居屋的认购申请，三个屋苑合共提供三千六百多个单位，有两个屋苑位于热门地区沙田，七折定价，下月搅珠，七月拣楼，但是超额认购只得十一倍，比对上一期的六十一倍大减，当中绿表申请者更少至五百宗。除了楼价下跌的心理预期外，还有是当局打算在九月推出以市价六折出售的绿置居单位，方便更多公屋租户放弃原单位来「上车」，令公屋户对居屋的兴趣大减。 焕然一居首日只售出十九伙，去货较慢，由于有逾万人申请，最后能否售清有待观察。政府希望拉阔资助房屋照顾的入息阶层，各类资助房屋花样百出，需要做好协调工作和定好优次，检讨资助对象，确保珍贵的土地资源得到最好的利用，并且因应市况和市民购买能力的变化，对售价和折扣等安排作出适度调节。